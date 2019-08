Welche denn?

Da wäre beispielsweise die Anzahl Suchabos pro ausgeschriebener Mietwohnung. In Basel verfolgen jede neue Wohnung im Schnitt 1,3 Personen mittels Abo auf einer Immobilienplattform. Das liegt ungefähr im Schweizer Schnitt. In Bern sind es 4,4 und in Zürich 4,7. Anders sieht es beim Kaufinteresse für Eigentumswohnungen aus. Hier beträgt die Quote in Basel 7,3 Suchabos pro ausgeschriebener Wohnung – der Markt kann als ausgetrocknet bezeichnet werden. Erwähnenswert ist die Angebotsquote, die für Eigentumswohnungen bei lediglich 1,7 Prozent liegt und für Mietwohnungen bei 6 Prozent. In Zürich ist sie nur halb so hoch. Für Basel bedeutet das: Es stehen mehr Mietwohnungen zur Verfügung.

Dürfen Mieter nun mit tieferen Mietzinsen rechnen?

Das denke ich nicht. Man darf nicht vergessen: Die Leerstandsquote ist noch immer tief, auch wenn ich nicht das politisierte Wort «Wohnungsnot» gebrauchen würde. Basel ist ein attraktives Pflaster und die Nachfrage ist nicht vollständig gedeckt. Allerdings kann es sein, dass die Mieten nicht so steigen, wie sie es in den vergangenen Jahren taten.