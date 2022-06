Grosser Rat Kommission will Solands Steuerpaket ausbauen – die Grünen drohen mit dem Referendum Die Wirtschafts- und Abgabenkommission beantragt dem Grossen Rat dem Steuerentlastungspaket mit zwei Ergänzungen zuzustimmen. Profitieren sollen sowohl Personen mit tiefen als auch mit hohem Einkommen.

Das von SP-Regierungsrätin Tanja Soland präsentierte Steuerpaket wird um zwei Massnahmen ergänzt. Georgios Kefalas/KEYSTONE

Die Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) beantragt dem Grossen Rat mit 11 zu 2 Stimmen, dem Steuerentlastungspaket mit zwei Ergänzungen zuzustimmen. Als zusätzliche Massnahmen beantragt die Kommission die Senkung des mittleren und des oberen Einkommenssteuersatzes um je 0,75 Prozentpunkte sowie die Erhöhung der Sozialabzüge um 400 Franken pro Person. Dies schreibt die Kommission am Freitagmorgen in einer Medienmitteilung.

88 Millionen Mindereinnahmen

In ihrem Steuerpaket hat die Regierung verschiedene überwiesene Vorstösse vom Parlament und auch die Forderung der Riehener Gemeindeinitiative Riehen nach höheren Kinderabzügen zusammen gepackt. Dieses wurde jetzt von der WAK um die zwei genannten Punkte ergänzt. Diese Ergänzung führt zu rund 20 Millionen Franken Mindereinnahmen für den Kanton.

Von der Senkung der Einkommenssteuer profitieren Personen mit hohem Einkommen. Von der Erhöhung des Sozialabzugs um 400 Franken pro Person profitieren alle Steuerpflichtigen, vor allem auch jene mit tiefem Einkommen. Durch das erweiterte Steuersenkungspaket sei insgesamt mit geschätzten 88 Millionen Franken weniger Steuereinnahmen zu rechnen, so die WAK. Nach Einschätzung der Kommission dürfte der Finanzhaushalt des Kantons dies verkraften.

Die Grünen drohen mit dem Referendum

Die Grünen zeigen sich in einer Medienmitteilung unzufrieden mit den Massnahmen der WAK. «Dieser weitet den Regierungsentwurf um rund 20 Millionen aus und gefährdet damit in Zukunft ausgeglichene Rechnungen», sagt Harald Friedl (GAB), der selbst in der WAK sitzt. Die Grünen Basel-Stadt wollen deshalb das Referendum prüfen, sollte der Grosse Rat dem vorliegenden Steuersenkungspaket zustimmen.

In der Medienmitteilung kritisieren die Grünen die Beibehaltung der Vermögenssteuersenkung und die weitere Senkung der oberen Einkommenssteuer. Zusammen mit der OECD-Steuerreform und den kommenden finanziellen Belastungen durch die Klimakrise erachten sie das Paket als «verantwortungslos».

Gewerbeverband fordert höhere Senkung der unteren Einkommenssteuer

Die Handelskammer beider Basel begrüsst die Ergänzungen der WAK, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Am Steuerpaket der Regierung bemängelte sie, dass die Entlastung von Fachkräften damit nur bedingt erfüllt werde. Die zusätzliche Senkung des oberen und mittleren Einkommenssteuersatzes führe zu einer leichten Verbesserung der Standortattraktivität. Die Handelskammer ist aber auch der Meinung, dass aufgrund der ausgezeichneten finanziellen Lage des Kantons eine substanziellere Steuersenkung möglich gewesen wäre.

Der Gewerbeverband Basel-Stadt erachtet das Steuerpaket auch mit den Erweiterungen der WAK als nicht ausreichend. Das schreibt er in einer Medienmitteilung. Konkret fordert er die Senkung des unteren Einkommenssteuersatzes auf 20 Prozent. Dies, um den gewerblichen Mittelstand genügend zu entlasten. Mit dem vorliegenden Steuerpaket soll dieser um 0,75 Prozentpunkte auf 21 Prozent gesenkt werden.

Ob das Steuersenkungspaket bereits per 1. Januar 2023 in Kraft treten kann, hängt vom Zeitpunkt des allfälligen Rückzugs der Gemeindeinitiative und von der allfälligen Ergreifung des Referendums ab.

Update folgt.