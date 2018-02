In der SP Basel-Stadt ist unvermittelt ein öffentlicher Streit ausgebrochen. Genossen werfen Genossen mangelnden Anstand vor, fragen an, ob «es noch geht» und vermuten durch die Blume, es sei hier dem Alkohol zu stark zugesprochen worden. Parteipräsident Pascal Pfister ist wenig erbaut, ob des Streits: «Diese Art Konflikte auszutragen, ist nicht in unserem Sinne auch wenn natürlich jeder seine persönliche Meinung äussern darf.»

Doch der Reihe nach: SP-Nationalrätin Silvia Schenker postete auf Facebook einen Artikel über Altersarmut. So weit, so langweilig. Doch dann, am späten Dienstagabend, schlug alt SP-Nationalrat und alt Grossrat Ruedi Rechsteiner zu: «So tun als ob man etwas täte. Wann lesen wir von deinem Rücktritt? Wir warten. Und wir sind viele. Ein bisschen Anstand stände dir gut an. Wenigstens ein bisschen.»