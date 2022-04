Geist & Reichlin Baustellen bringen den Kanton vorwärts Das Baselbiet hat im vergangenen Jahr weniger Geld in neue Projekte investiert als budgetiert. Das ist symptomatisch für eine Haltung und gefährlich für die Zukunft des Kantons. Naomi Reichlin Drucken Teilen

Gestern präsentierte Finanz­direktor Anton Lauber die Baselbieter Staatsrechnung 2021 und konnte ein erfreu­liches Plus von 83 Millionen Franken verzeichnen. Interessant ist die Investitionsrechnung. Statt den budgetierten 204 Millionen Franken wurden letztes Jahr lediglich 128 investiert. Was per se keine Anomalie darstellt und immer wieder vorkommt, ist im Baselbieter Kontext symp­tomatisch für eine zugrunde liegende gesellschaftliche Haltung.

Sagen Ihnen die Stichworte Elba, Margarethenstich, Richtplan Oberwil und Salina Raurica etwas? Das sind alles an der Urne gescheiterte Entwicklungsvorlagen. Die Gegner begründeten ihren Widerstand teilweise mit fehlender oder intransparenter Kommunikation der Behörden. Das trifft meiner Meinung nach aber nicht den Kern des Problems.

Selbst mit besserer Kommunikation würde sich die Meinungsbildung in der Bevölkerung nicht drastisch verändern. Stattdessen sind diese Vorlagen bezeichnend für eine im Kanton zunehmende Entwicklungsfaulheit. Projekte, die nötig wären zur Aufrechterhaltung der Wett­bewerbsfähigkeit und der Standortattraktivität, werden gnadenlos abgeschmettert.

Unheilige Allianzen

Das ist das Resultat von de facto unheiligen Allianzen zwischen Naturliebhabern, fiskalisch Konservativen und «Verkehrsexperten», in beliebigen Kombinationen. Trotz vermeintlich unterschiedlicher Gründe verbindet die Gegnerschaft dieser Vorlagen etwas Gemeinsames: 1. Niemand ist grundsätzlich gegen Entwicklung und Fortschritt. 2. Sobald das unmittelbare Umfeld von einem konkreten Projekt betroffen ist, explodiert der Widerstand.

Diesem bekannten sozialen Phänomen sagt man auch «NIMBY» («Not in my backyard» – «nicht in meinem Hinterhof»). Im konkreten Baselbieter Fall sehen wir zusätzlich einen Generationenkonflikt. Die lautesten Gegnerinnen und Gegner der erwähnten Vorlagen gehören den (bald) nicht mehr berufstätigen Generationen an.

Ist klar, wer möchte mit 76 Jahren schon einer fünf Jahre dauernden Baustelle in der Nähe der eigenen Wohnung zustimmen? Was aus einer persönlichen Perspektive verständlich ist, leistet einen Beitrag an die zunehmende Verknöcherung der Baselbieter Infrastruktur.

Es ist zudem insgesamt Ausdruck einer Fortschrittsfeindlichkeit: Ja zum bereits Bekannten, Nein zu Veränderungen. Die jüngsten Beispiele, die dieses Muster reproduzieren: der Widerstand gegen neue Baselbieter Wasserkraftwerke, das Referendum gegen den Birsfelder Quartierplan Zentrum oder gegen den Doppelspurausbau in Binningen.

Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften

Klar: Das ist eine der Eigenschaften unseres hervorragenden demokratischen Systems. Es wird nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden. Aber: Es ist vor allem für die heutige Jugend entscheidend, dass unser Kanton sich nicht im eigenen Komfort verliert und zurückfällt.

Unangenehmes wie Baustellen vor der Haustüre ist notwendig, um unseren Kanton vorwärtszubringen. Findet dies nicht statt, droht mittelfristig ein «Brain Drain», eine Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften, einher­gehend mit erhöhter demografischer Belastung der Sozialwerke und zunehmendem Druck auf die Renten.

Vor der nächsten Abstimmung über ein Entwicklungsprojekt sollten wir uns nicht einem einfachen «Nein» hingeben. Denken wir an die Verantwortung, die wir nicht nur gegenüber der gegenwärtigen, sondern auch der zukünftigen Generationen haben.