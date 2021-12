Geist & Reichlin Der Föderalismus darf kein Hemmstein sein Die Kantone der Nordwestschweiz handhaben die Umsetzung von Corona-Massnahmen sehr verschieden. Das ist wenig zielführend und verwirrt insbesondere junge Menschen. Naomi Reichlin Hören Drucken Teilen

Wohl selten war der in der Bundesverfassung festgehal­tene Föderalismus an der eigenen Haut so stark spürbar wie während der Pandemie. Während der Bundesrat die schweizweit geltenden Leit­linien verkündet, liegt die genaue Umsetzung bei den Kantonen. Das ist sinnvoll und ermöglicht den Kantonen, auf ihre spezifischen Umstände zu reagieren und entsprechend zu justieren. Nichtsdestotrotz ist es enttäuschend, dass es den Nordwestschweizer Kantonen in den letzten 1,5 Jahren nicht gelungen ist, eine gemeinsame Herangehensweise im Pan­demiemanagement zu ent­wickeln.

Wie können wir den Ausgehenden erklären, dass es sinnvoll ist, dass sie, mit Zer­tifikat, in einem Baselbieter Club auf der Tanzfläche trinken können, in einem Basler Club aber zum Trinken ab­sitzen müssen? Massnahmen verlieren ihre Wirkung, wenn sie auf so kleinem Raum unterschiedlich ausgestaltet sind – dies gilt insbesondere für junge Personen. Ein anderes Beispiel ist die Maskenpflicht in den Schulen, die in den Kantonen Basel-Stadt und Basellandschaft abwechslungsweise eingeführt und wieder abgeschafft wird, jeweils auf unterschiedlichen Schulstufen, mit unterschied­lichen Bedingungen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

Für alle Massnahmen gilt: Wenn sie verständlich, transparent und vor allem nachvollziehbar sind, werden sie von der Bevölkerung eher getragen und eingehalten. Für einen grossen Teil der ­Neu- und Jungwähler war dies offensichtlich nicht der Fall. Die Nachwahlanalyse der Abstimmung über das Covid-Gesetz im Juni durch das Markt- und Meinungsforschungsinstitut gfs.bern zeigte: Die 18- bis 29-jährigen hätten das Covid-Gesetz mit 58% Nein-Stimmen klar abgelehnt. Das ist heftig. Eine kürzlich ver­öffentlichte repräsentative Umfrage legt nahe, dass es bei der zweiten Abstimmung im November ähnlich gewesen ist.

Sogar die Innerschweizer Kantone sprechen sich ab

Die Regierungen der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden, St. Gallen und Thurgau haben sich vor einigen Tagen auf gemeinsame Massnahmen geeinigt und gaben diese bei einem gemeinsamen Medienauftritt bekannt. Offenbar haben sie erkannt, dass sie den steigenden Fallzahlen gemeinsam entgegenkommen können. Auch die Nordwestschweiz ist eine Region, wo sich die Lebens­realitäten stark über mehrere Kantonsgrenzen ziehen. Gerade bei Massnahmen, welche von den Betroffenen so stark persönlich gespürt werden, wäre es sinnvoll, auf diese Lebenswelten Rücksicht zu nehmen.

Die regionale Politik beklagt sich zudem darüber, in Bern über zu wenig Hebelwirkung zu verfügen. Koordination in wichtigen Fragen würde zu einer gemeinsamen lauten Stimme führen für die Einwohnerinnen und Einwohner der Nordwestschweizer Kantone. Die momentan verzettelten Massnahmen sind weder effektives Pandemiemanagement, noch fördern sie das Vertrauen der Jungen in die Institutionen oder die Nachvollziehbarkeit von Behördenentscheiden.

Föderalismus – wenn auch manchmal umständlich und unbequem – macht die Schweiz stark und demokratisch. In dieser bald 1,5 Jahren andauernden ausserordentlichen Situation sollte der Föderalismus aber kein Hemmstein sein, sich in einem sinnvollen Rahmen interkantonal ab­zusprechen. Zugunsten der Nachvollziehbarkeit und damit der Effektivität der Mass­nahmen.