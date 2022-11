Geist & Reichlin Die Frau im Öffentlichen Raum Frauen werden häufig Opfer von Gewalt im öffentlichen Raum - zu häufig. Unsere Kolumnistin plädiert für eine Umkehrung des Narratives. statt der Konzentration auf potenzielle Opfer sollen die potenziellen Täter und damit die Wurzel des Übels im Fokus stehen. Naomi Reichlin Drucken Teilen

Jede Frau kennt Strategien zur Selbstverteidigung. Stattdessen sollten aber die Täter im Fokus der Debatte stehen. Michel Canonica

Immer wieder geschehen in Basel Gewalttaten an Frauen. Jüngstes Beispiel ist die Vergewaltigung einer Frau an der Landskronstrasse nach ihrer Heimkehr. Der Täter ist ihr gefolgt und hat sie im Treppenhaus überwältigt. Leider steht diese Meldung nicht alleine da. Immer wieder wird von Gewaltdelikten berichtet, die im öffentlichen Raum entstehen. Bedenklich finde ich, wie unsere Gesellschaft damit umgeht.

Die Präambel der Bundesverfassung sagt, «(…) dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht (…)». Da stellt sich die Frage: Was ist ein akzeptabler Preis für diesen Gebrauch der Freiheit? Es scheint, als hätten wir bis zu einem gewissen Grad akzeptiert, dass der potenzielle Preis für Frauen, die sich dazu entscheiden, sich im öffentlichen Raum frei zu bewegen, horrend ist.

Der Öffentliche Raum ist als Bewegungs- und Begegnungsort unverzichtbar

Es ist Teil der Erziehung von Frauen, das Bewusstsein für die eigene Verletzlichkeit im öffentlichen Raum herzustellen. Jede Frau kann wohl zahlreiche Taktiken und Strategien aufzählen, die ihr eingebläut wurden und die sich auf ihr Verhalten in der Öffentlichkeit beziehen, insbesondere wenn sie alleine unterwegs ist. Sie soll selbstbewusst und zielstrebig gehen, Augenkontakt mit Männern vermeiden und einen entschlossenen und kalten Blick zur Schau stellen.

Zudem soll sie eine Palette von Gerätschaften auf sich tragen, von Pfefferspray über Taser über Schlüssel, Trillerpfeife und Taschenalarm. Nicht zu vergessen: Sie soll doch einen Selbstverteidigungskurs besuchen, um auch physisch auf einen Angriff vorbereitet zu sein. Zudem wird es als normal angesehen, dass man sich als Frau unsicher fühlt, wenn man am Abend einen fünfminütigen Spaziergang durch Basel nach Hause machen möchte, anstatt ein Taxi zu rufen: «Ach, das machst du? Aber ist das denn sicher?».

Was einfach so hingesagt wird, ist problematisch in Bezug auf den öffentlichen Raum und wie er zur Verfügung steht. Der öffentliche Raum ist als Begegnungs- und Bewegungsort unverzichtbar für die Ausübung der individuellen ­Freiheit. Während der Covid-Pandemie wurde dies so deutlich wie selten zuvor: Die Möglichkeit, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich draussen zu bewegen, wurde plötzlich zum rettenden Anker in Zeiten der Isolation.

Das Problem an seiner Wurzel bekämpfen

Sich draussen bewegen zu können, ist ein fundamentaler Freiheitsfaktor, der aber bei Frauen zum vulnerablen Akt wird. Dass man sich als Frau heute noch ausführlich mit einem solchen Spektrum an Massnahmen beschäftigen muss, geht in einer modernen Gesellschaft nicht an.

Ich wünsche mir ein gesellschaftliches Umdenken. Die Frau sollte sich die Freiheit, sich im öffentlichen Raum bewegen zu können, nicht mehr verdienen müssen. Stattdessen sollte der Fokus auf dem potenziell horrenden Preis liegen, den die Frau zu bezahlen hat, wenn sie sich ihrer Freiheit bedient. Und wie wir diesen Preis als Gesamt­gesellschaft aus dem Weg schaffen können.

Erstens fordere ich ein Narrativ, das sich nicht mehr auf potenzielle Opfer, sondern auf potenzielle Täter und auf die Wurzel des Übels konzentriert. Es muss selbstverständlich werden, dass man sich frei bewegen kann, ohne dass einem etwas passiert. Zweitens fordere ich ein verstärktes Gemeinschaftsdenken: Es ist nicht mehr in Ordnung, sich auf seiner eigenen Nichtbetroffenheit auszuruhen, sei es, weil man beispielsweise ein Mann ist oder eine Frau, die selten oder nie alleine nach Hause zurückkehrt. Jedes Individuum hat eine Teilverantwortung und soll Sensibilität und Zivilcourage aufbringen für betroffene Personen im Quartier oder Wohnblock. Schon bevor etwas passiert.