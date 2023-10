GEIST & REICHLIN Gegen den Prämienschock: Was, wenn das Gesundheitswesen auf die Wissenschaft hören würde? Die Krankenkassenprämien steigen Jahr für Jahr. Das System krankt. Ein Gegenmittel wäre, dass die Gesellschaft mehr in den Erhalt der Gesundheit investiert, statt bloss Krankheiten zu behandeln. Naomi Reichlin* Drucken Teilen

Wenn Körper und Kopf verbunden werden, kann die Gesundheit des Menschen gefördert werden, wie Studien zeigen. Bild: Manuela Jans-Koch

Wussten Sie, dass es einer Wissenschaftlerin in den frühen 80er-Jahren gelang, die biologische Uhr von acht Männern zurückdrehen? Mit einem einzigen Eingriff gelang es Ellen Langer, sowohl Fingerfertigkeit, Greifkraft, Beweglichkeit, Gehör, Sehkraft, Gedächtnis und Kognition der Studienteilnehmer signifikant zu verbessern.

Sie verwendete dabei weder Medikamente noch Bewegungstherapie. Sie bekamen keine speziell gesunde Ernährung. Die Wissenschaftlerin fokussierte sich nur auf einen Faktor: den Kopf. Die Teilnehmer lebten für fünf Tage in einem Umfeld, das ihre Umgebung von 20 Jahren in der Vergangenheit imitierte.

Das heisst: Psyche und Unbewusstsein wurde vorgetäuscht, dass sie nicht im Jahre 1981, sondern im Jahre 1959 lebten. Die Resultate waren umwerfend. Neben den Verbesserungen in Motorik, Wahrnehmung und Kognition sahen die Teilnehmer auch jünger aus.

Wo die mentalen Aspekte reinspielen

Seither hat die Harvard-Wissenschafterin zahlreiche weitere wissenschaftliche Studien publiziert, welche die Verbindung von Kopf und Körper untersuchen. Mit beeindruckenden Erkenntnissen. Umso mehr erstaunt, dass dieser so wichtige Aspekt der Verbindung von Kopf und Gesundheit in unserem Gesundheitswesen keinen entsprechenden Raum findet.

Unser System ist momentan ausgerichtet auf die Behandlung von existierenden Krankheiten statt auf den Erhalt von Gesundheit und die Berücksichtigung von mentalen Faktoren. Psychosomatik wird im Medizinstudium derart unbedeutend behandelt, dass Studierende gar Probleme damit haben, den Begriff zu definieren.

Ellen Langer hat mit zahlreichen Studien gezeigt: Selbst Krankheiten wie Diabetes und Prostatakrebs stehen im Zusammenhang mit mentalen Faktoren. Das soll übrigens nicht heissen, dass Patienten etwa «selber schuld» sind oder einfach ein wenig «positiver» denken sollen – das ist Humbug.

Eine gescheiterte medizinische Philosophie?

Stattdessen zeigt Langer, dass die Verbindung von Kopf und Körper viel zu wenig berücksichtigt wird beim Herangehen an die menschliche Gesundheit. Das ist auch in unserem Gesundheitssystem noch der Fall –trotz der hohen Zuverlässigkeit und Behandlungsqualität.

Die steigenden Prämien lösen jedes Jahr eine breite Diskussion aus über unterschiedliche politische Lösungsansätze. Doch was, wenn die ausser Kontrolle geratenen Kosten nicht primär auf politische Umstände zurückzuführen sind, sondern auf eine medizinische Philosophie, die möglicherweise wichtige Fakten, wissenschaftliche Studien und medizinische Erkenntnisse ausser Acht lässt?

In der Schule ein Umdenken anstossen

In einer idealen Situation ist die Betreuung gesunder Personen der Normalfall. Krankheiten werden zum Einzelfall durch Fokus auf Prävention. In der Schule wird so selbstverständlich wie Mathematik und Deutsch auch Gesundheit unterrichtet – und der Zusammenhang zwischen Kopf und Körper. Leistungserbringer werden belohnt, wenn ihre Patienten und Patientinnen möglichst gesund sind – nicht, wenn sie besonders viele Behandlungen erhalten.

Bis diese Vision in greifbare Nähe rückt, wünsche ich mir ein Gesundheitssystem, das nicht die Behandlung von Krankheiten und unter Umständen teilweise unnötige Leistungen fördert, sondern die Anreize für die Prävention von Krankheiten setzt. Und dabei berücksichtigt, dass Patienten Individuen sind, mit längst nicht nur aus physischen Symptomen bestehenden, komplexen Geschichten.

Das Gesundheitswesen sollte berücksichtigen, dass mentale Faktoren den Erfolg einer Behandlung grundlegend verbessern können.