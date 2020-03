Geisterstadt Basel: Ein gespenstischer Anblick an Tag 3 – das Zentrum ist still, verlassen und bizarr

Die Innenstadt ist wochentags ein emsiger Ort. Jetzt ist alles anders: Am Barfüsserplatz halten sich knapp eine Handvoll Menschen auf, am Kiosk kaufen ein paar Security-Leute rasch einen Energy Drink und ein, zwei ältere Menschen gehen einkaufen. Hie und da sieht man jemanden mit Mundschutz. Die Stadt ist komplett heruntergefahren. Zwischendrin gibt es aber noch den einen oder anderen Minimalstbetrieb. Das Grand Café Huguenin hat einen Take Away eingerichtet, wo Bratwurst und Bier verkauft werden für diejenigen, die in der Innenstadt zu Hause sind oder dringende Arbeiten zu verrichten haben. Dasselbe beim Unternehmen Mitte, mit gebührend Abstand lässt sich immerhin noch ein Kaffee zum Mitnehmen bestellen. Verweilmöglichkeiten gibt es aber keine mehr. All dies gehört zurzeit zur Grundversorgung. Zumindest so lange, bis eine allfällige Ausgangssperre verhängt würde. Ein leeres Tram nach dem anderen

Basel-Stadt: 222 positive Fälle per Donnerstagmittag Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt meldet mit Stand Donnerstag, 19. März, 11 Uhr, insgesamt 222 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt. Dies sind 40 mehr als am Vortag. Der Kanton Basel-Stadt verzeichnet unverändert vier Todesfälle. 44 Personen sind genesen, wie der Kanton am Mittag mitteilte. Rund 40 erkrankte Basler sind aktuell aufgrund einer Infektion mit Covid-19 (Coronavirus) hospitalisiert. Im Kanton Basel-Stadt werden nebst den Tests der Kantonsbewohnerinnen und -bewohner auch Tests von Verdachtsfällen aus anderen Schweizer Kantonen und dem grenznahen Ausland durchgeführt. Bisher sind die Tests von 421 Personen positiv ausgefallen (inklusive der 222 Basler Fälle).

Das Chrüterhüsli verkauft Drogistenware und ziemlich viele selbstgemachte Desinfektionsmittel – mit Duft. Im Laden herrschen Sicherheitsvorkehrungen, Abstand muss eingehalten werden. Der Bezahlvorgang ist behutsam: Vorsichtig wird das Kartenlesegerät für die bargeldlose Bezahlung abgewischt, wenn man seinen PIN eingeben muss. Immer wieder fährt die Basler Kantonspolizei vorbei. Auf dem Weg von der Heuwaage an den Blumenrain passieren sechs Patrouillen: Zweimal mit Kastenwagen, einmal eine zivile Streife, dann fährt der Tesla durch und schliesslich zwei Töff-Polizisten. Eingeschritten wurde aber nur, als ein Velofahrer ein Fahrverbot missachtet hatte. Dazu unterhielt man sich leger. Es ist eine seltsame Stimmung, die man sonst nur von Sonntagabenden kennt, wenn alles zu hat und niemand was in der Innenstadt zu tun hat. Die Trams fahren zwar noch regulär, doch deren Takt wird in den kommenden Tagen ausgedünnt. Einzig die Baustellen sorgen noch für etwas Lärm Wer noch etwas zu tun hat, sind vor allem Bauarbeiter. Einige Unternehmen nutzen die Zeit für Wartungsarbeiten, an der Theaterkurve stehen ein paar Mitarbeiter der Basler Verkehrs-Betriebe. Sie mustern die Gleise auf ihren Zustand hin. Am Marktplatz wiederum rumpelt und knattert es, die Umbauarbeiten für das neue Viersterne-Hotel im ehemaligen Interdiscount schreiten voran.