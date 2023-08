Geist&Reichlin Die Schweiz als wahres «land of the free»: In Sachen individueller Freiheit hat die Schweiz die Nase vorn Gerade im Vergleich zur USA, wie ein Erlebnisbericht der bz-Kolumnistin zeigt. Naomi Reichlin Drucken Teilen

«Land of the Free» steht auf der Mütze jener Person. Aber die individuelle Freiheit in der Schweiz sei grösser, findet unsere Kolumnistin. Alexi Rosenfeld / Getty Images North America

Wenn man «Land of the Free» hört, dann denkt man zuerst an die USA. Freiheit ist ein in der amerikanischen Identität stark verankerter Wert. Jedoch hält die Vorstellung der USA als Anführerin in Freiheitsfragen einer Überprüfung in der Praxis oft nicht mehr stand.

Im Vergleich zur Schweiz ist der Sozialstaat in den USA vergleichsweise wenig ausgebaut. Soziale Netze, die Obdachlosigkeit verhindern, existieren nicht. Das wird bewusst zelebriert, und die Einstellung zum staatlichen Sozialwesen ist sehr liberal (wenn nicht gar libertär) geprägt.

Das zeigt sich in der landläufigen Terminologie, wenn über Politik gesprochen wird. Was Europäer unter «sozialwirtschaftlicher Politik» verstehen, läuft für Amerikaner unter «socialist policies». Das in der Schweiz über Parteigrenzen hinweg unterstützte Prinzip der «sozialen Marktwirtschaft» läuft im US-amerikanischen Diskurs als «sozialistische» Idee.

Freiheit ist mitunter auch unbequem, denn sie verlangt Selbstverantwortung. In der Praxis wird die mit der Freiheit einhergehende Selbstverantwortung oft umgangen. Beispielhaft dafür steht die US-amerikanische Klagewut. Geklagt wird oft wegen irrsinnigen Vorfällen, die aus Schweizer Sicht wohl dem viel zitierten«gesunden Menschenverstand» widersprechen.

Die ursprünglich dem freien Individuum anhaftende Eigenverantwortung wird so delegiert. Als Folge dessen schützen sich Unternehmen mit teilweise bizarren und freiheitsbeschränkenden Sicherheitsmassnahmen vor potenziell katastrophalen Ersatzzahlungen.

Ein Beispiel aus meinen Sommerferien: Ein kürzlicher Besuch am Lake George rief Erinnerungen an frühere Ferien im Oberengadin wach. Die zahlreichen Seen laden dort zu jeder Tages – und Nachtzeit zu einem Schwumm ein – natürlich ohne Lifeguard und in voller Selbstverantwortung und Freiheit. Im Bundesstaat New York folgte am Lake George die grosse Ernüchterung: Erlaubt ist das Schwimmen nur in einem mit einer Bojenlinie gekennzeichneten, ungefähr 25 Quadratmeter grossem Bereich, und das nur während Bürozeiten in Anwesenheit des Lifeguards.

Aus Angst, wegen eines Schwimmunfalls verklagt zu werden, limitiert das Hotel die Schwimmaktivität auf einen vollständig kontrollierbaren Bereich. Die Chance zu ertrinken ist auf das Minimum reduziert. Szenen wie im Basler Rhein, wo in der teilweise starken Strömung frei gebadet wird, sind in den USA völlig undenkbar.

Das kanadische Fraser Institute verortet die Schweiz in einer Studie aus dem Jahr 2022 weltweit auf Rang eins in Bezug auf persönliche, ökonomische und menschlicher (mit Rechten verbundener) Freiheit – die USA liegt auf Platz 22. Doch Freiheit ist nicht gratis. Zum Preis der Freiheit gehört unter anderem, gewisse Risiken (beispielsweise das Risiko eines Schwimmunfalls) zu akzeptieren.

Weiter gehört dazu auch, gewisse Überwachungsmassnahmen zurückhaltend oder gar nicht einzusetzen. Videoüberwachung, Covid-Tracking-Apps, automatische Gesichtserkennung oder der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Überwachung – das sind alles Beispiele für verlockende dienliche Instrumente, welche die persönliche Freiheit allerdings potenziell stark beeinträchtigen.

Die Schweiz kann sich also stolz «Land of the Free» nennen. Dies im vollen Bewusstsein, dass Freiheit als höchstes Gut so wertvoll wie auch zerbrechlich ist.