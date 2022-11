Geistschreiber Ach, mein SRF Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Drucken Teilen

Zusammenfassungen sind prima. Wenn man ein Referat nicht begriffen hat. Oder wenn man eingeschlafen ist. Auch bei meiner heiss- und hassgeliebten Landessendeanstalt werden Beiträge und Gespräche gerne noch resümiert mit Glanzstücken wie «es bleibt also spannend, danke für das Gespräch».

So manche Redaktorin ist mittlerweile dazu übergegangen, auch innerhalb des Interviews jede einzelne Antwort zusammenzufassen. «Die Ukrainerinnen und Ukrainer verzeichnen also Geländegewinne, sagen Sie. Wie reagiert der Kreml?» Der Interviewpartner gibt nun eine zwei Minuten lange differenzierte Antwort, und die Redaktorin fasst sie wiederum zusammen mit: «Der Kreml widerspricht also, wie glaubhaft ist seine Version?»

Der Interviewpartner freut sich sicher jedes Mal, dass die Redaktorin dem Publikum noch einmal sagt, was er gesagt hat. Oder gesagt haben soll. Knapp daneben ist ja auch nicht getroffen, und nicht allzu selten ist es auch subjektiv gefärbt – wenn die Redaktorin zeigen möchte, dass sie auch eine Ahnung hat, rutscht ihr auch mal versehentlich ein wenig Meinung heraus.

Vielleicht dreht ja ein Interviewpartner den Spiess irgendwann um und repetiert seinerseits die Frage der Redaktorin: «Wie glaubhaft die Version des Kremls sei, fragen Sie, nun mich dünkt, blablabla.» Ich wette, die Redaktorin wird weiterfahren: «Sie sagen also, ich hätte Sie gefragt, wie glaubhaft der Kreml sei, und Sie antworteten, Sie dünke es, blablaba, es heisst ja nicht umsonst, die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges, hat die Nato bereits Stellung bezogen?»

Ich hoffe, dass der Interviewpartner auf diese Frage seine süsseste Stimme auspackt und flötet: «Verkürzen Sie meine Antwort ruhig auf eine Plattitüde, bevor ich sie gegeben habe, Sie dumme Nuss, dann kann ich Feierabend machen.» Aber ich hoffe wohl vergebens. Die Interviewten sind ja immer öfter SRF-Kollegen, und die nennen sich nicht gegenseitig dumme Nuss.

Der Unterschied zwischen Frage und Antwort wird ohnehin überschätzt, nicht wahr? Und wir von der Bevölkerung schätzen es, während der Beschallung mit Plauderton jederzeit zu spüren, wie sanft unsere Landessendeanstalt Rücksicht nimmt auf unsere frugale intellektuelle Ausstattung.