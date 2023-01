Geistschreiber Aloisius & Co Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Drucken Teilen

Benedikt XVI. anno 2015 mit seiner rechten Hand Georg Gänswein Andrew Medichini / AP

Jetzt ist es schon 14 Tagen her, seit der 265. Papst dem Zeitlichen seinen Segen gegeben hat. Er ist im Himmel, das ist so sicher wie das Amen im Vatikan. Immerhin wurde er im Jahr des Herrn 1927 als frischgeborener kleiner Bayer auf den Namen Joseph Aloisius Ratzinger getauft, just 16 Jahre nachdem der Schriftsteller Ludwig Thoma seine satirische Kurzgeschichte vom Münchner im Himmel schrieb, vom Engel Aloisius und seiner Liebesmüh beim Frohlocken. Für den Schluss der Geschichte – «und so wartet die bayerische Regierung bis heute auf die göttlichen Eingebungen» – kassierte der Autor damals übrigens eine Busse. Das geht ja noch. Hätte er über den Mangel an göttlichen Eingebungen im Vatikan philosophiert, sie hätten ihn wohl ausgebayert.

In den menschlichen Niederungen geblieben ist Ratzingers Privatsekretär Georg Gänswein, der keine Gelegenheit auslässt, stellvertretend für seinen heimgegangenen Chef dessen Nachfolger zu kritisieren. Sapperlott, denkt man sich, das hat Potenzial, er könnte doch zurücktreten, eine brünette Schauspielerin heiraten und sich mit ihr von Los Angeles aus vollberuflich über den Vatikan beschweren. Talkshow, Netflix-Serie, Buch, so macht man das heute.

Natürlich muss man Qualifikationen mitbringen. Zum Beispiel eine anständige Kränkung. Zu stark darf sie aber auch wieder nicht sein. Man sollte noch in der Lage sein, wehleidiges Gejammer als sachliche Kritik zu verkleiden und gehässiges Anklagen als verzweifeltes Versöhnungsangebot. Auch den Hundeblick gilt es dosiert aufzusetzen. Und ist die Opferrolle ausgespielt, muss die eigene Modelinie parat sein, danach das Buch mit Rezepten für Leberwurst.

Nicht jeder Zurückgetretene kriegt das hin. Einer wie Thomas Weber ist viel zu sonnig, um nach seinem Rücktritt über den Baselbieter Regierungsrat zu jammern. Und Ueli der Juchzer läuft sich zwar schon mal warm, aber der motzt nicht, weil er beleidigt ist – dafür geht ihm das Talent ab –, sondern weil er einen Mangel an göttlichen Eingebungen feststellt, in der Partei wie in Bern, und Aloisius sei’s geklagt, womöglich hat er recht. Ob Vatikan oder Buckingham, Bayern oder Bundeshaus, die Unfehlbarkeit vermochte sich ja nirgends durchzusetzen.