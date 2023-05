Geistschreiber Aufhebens Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der Welt. Garantiert frei von KI.

Wie hebt man einen Luftschutzkeller auf, fragt sich der Geistschreiber. Symbolbild: Martin Ruetschi / KEYSTONE

100’000 Luftschutzkeller will der Bund aufheben. Keine Ahnung, wie er das machen will. Fotos aufheben oder einen Fünfliber oder die Tafel oder Sanktionen, easy. Ein Verbot aufheben wird schon schwieriger. Aber 100’000 Luftschutzkeller? Ausgraben oder was? Oder herausspitzen mit Hammer und Meissel? Beim heutigen Fachkräftemangel?

Klar kann man Wiedereinsteigerinnen rekrutieren, nach ein paar Jahren Elternzeit liegen die Nerven so blank, dass es befreiend sein kann, einen Betonkeller dermassen auseinanderzunehmen wie Carlos aka Brian weiland seine Spezialzelle in der Strafanstalt Pöschwies, wobei es da nicht sehr befreiend herauskam, er ja auch nicht.

Hübsch wäre es, die 100’000 Luftschutzkeller aus dem Boden zu sprengen. Da ginge auf Tiktok die Post ab und die Welt würde staunen, ei der Daus, glauben denn diese Alpöhinnen, Alpöhis und Alpöh*X ernsthaft, der Weltfrieden sei ausgebrochen, nur weil sie einen Monat lang im UNO-Sicherheitsrat ins dickste Mikrofon räuspern durften?

Und dann müsste Ignaschio aussenministeriös den Sonderfall Schweiz erklären und dass die Luftschutzkeller nie zum Schutz der Kellerluft gedacht waren, sondern als Trigger für Albträume von Büchsenravioli und somit als Mahnmal für den Weltfrieden.

Zum Sprengen braucht es dann ein ruhig Händchen, auf dem Sprengobjekt steht ja nicht selten ein Haus, welches wenn möglich an Ort und Stelle bleiben sollte, idealerweise am Stück. Am besten ruft man bei der Gebäudeversicherung an und fragt nach dem feinfühligsten Mineur in town.

Irgendwann bekommt man den Sprengtermin aufs Handy mitsamt Tipps für die Kellerräumung («Falls jene Munition vom Stgw 90 auftaucht, die Sie nach dem letzten WK versemmelt haben: liegen lassen»), und wenn’s dann so weit ist, klappern die Sprengmeister Strassenzug um Strassenzug die Häuser ab, erklären das Procedere und verteilen Tinnituspfropfen von der UBS mit dem Werbeslogan: «Wenns s’neggscht Mol chlöpft – UBS.»

Die 100’000 Krater übrigens, die dann unter unseren Häusern klaffen, können wir ja wieder auffüllen mit dem Grümpel, den wir vorher herausgeräumt haben. Manche Häuser werden aussehen, als ob sie um einen Stock gewachsen wären. Aber da würde ich kein Aufhebens machen.