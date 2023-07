Geistschreiber Bersets Spende Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Garantiert ohne KI. Willi Näf Drucken Teilen

Hat der Bundesrat zu viel Euro auf der hohen Kante? Wir nehmen’s an. Anders wären gewisse Schreiben an gewisse Untertanen nicht zu erklären. Bild: Matthieu Gafsou / Bundeskanzlei

Es war mein Mail der Woche: Das von Alain Berset, «dem Präsidenten der Schweizerischen Föderation, an 100 Schweizer Rentner und Ihr Name gehörte zu den Gewinnern, Herr Alain Berset hat beschlossen, dem glücklichen Rentner einen Betrag von 345.000 Euro zu schenken Bitte senden Sie um Ihr Geld anzufordern Kopie des Reisepasses Adresse Vollständiger Name Mit freundlichen Grüßen, Karin Keller-Sutter Leiter des Eidgenössischen Finanzdepartements.»

Schön, dass mein Name auch mal ein Gewinner ist. Mit «Willi» ist im Alltag nicht viel Staat zu machen. Und für 345’000 Euro bin ich gerne ein Rentner. Ich stelle mir vor, wie Berset im Bundesratszimmer das Wort ergreift: «Geschäste Madame Finonsministerin Garin Gelläär Suttär, isch abe beschlossen zum Geld verschengen, vielleisch so sagen wir 345’000, an undert Schweiser Rännäär.»

Karin Keller-Sutter, vulgo KKS, blickt ernst: «Gschätzte Bundesroot Berset, und wohäo nemidaaa?» «Isch abe diese Frage erwartet», lächelt Präsident Berset wissend, «nun, wir reschnen in Fronggen, also wir nehmen doch einfach Öro, Problem gelöst, isch frage Thomas Schordon von der Nasionalbongg, Öro er at ja suviel.»

KKS blickt ernst ins Kollegium. «Mir ischt das gleich», sagt Albert Rösti konziliant, «wir sötten imfall noch über zuwèènig Stròòòòm schprechen». Ignazio Cassis wirkt unschlüssig. Berset lächelt: «Wenn wir nehmen Öro, die EU wird es als Zeischen deiner Annäerungg verstehen, dazu isch bewillige dir swonsisch frische Chefdiplomaten für die näggste Verheizperiode.» Cassis nickt und strahlt. Elisabeth Baume-Schneider nickt und strahlt auch, Guy Parmelin nickt ein und Viola Amherd sagt etwas, aber niemand versteht es.

Dass Keller-Sutter Berset gehorcht und das Mail geschrieben hat – ich hätt’s nicht gedacht. Vielleicht, weil er ihr für den Versand der Gewinnbenachrichtigung seinen Mail-Account aus Uruguay zur Verfügung gestellt hat. Oder aus Freude, dass er nicht mehr antritt. Ich vermisse Bersets Grosszügigkeit jetzt schon. Nach seinem Abgang wird Keller-Sutter keine Mails mehr für ihn verschicken. Auch gut. Dann hat sie mehr Zeit für die Behandlung ihrer Legasthenie. Ihr Mail enthält dermassen viele Fehler, fast hätte ich es für Spam gehalten.