Geistschreiber Beschmutzt Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. AIl free for guarantee.

Der russische Präsident Vladimir Putin als Lord Voldemort aus der Filmreihe Harry Potter, fotografiert im polnischen Posen. Bild: Jakub Kaczmarczyk

Heute mal unlustig. Also. Ich habe schon Interviewpartner gefragt, warum sie nicht in die Politik gehen. Mehr als einer sagte: «Ich mache mir nicht die Hände schmutzig.» Hier nun ein fieses kleines Gleichnis.

Ich sehe, wie auf der andern Strassenseite ein Riese kommt, einen Zwerg packt und zu Tode schlagen will. Andere auf meiner Seite, Onkel Sam und seine Freunde, eilen dem Kleinen zu Hilfe. «Ich bin tief betroffen», rufe ich hinüber. «Falls der Riese mit dem Zwerg verhandeln möchte, dann würde ich vermitteln. Und ich mache Pflästerli parat.» Nachher schaue ich zu und singe das Baselbieter Lied. «Me sait vom Baselbieter, und redt ihm öppe noh, er säg bloss, mir wei luege, er chönn nit säge, jo. Mag si, doch tuesch ihn froge, wit du fürs Rächt ischtoh? Do heisst’s nit, dass me luege well, do sägen alli jo!»

Unterlassene Hilfeleistung

Noch ein fieses kleines Gleichnis. Ein schnarrender Kotzbrocken marschiert mit einer Fackel durch unsere Strasse, zündet die Häuser an, stellt sich dann in meinen Vorgarten, schwingt die Fackel, grölt und starrt mich an, und ich weiss genau: Eine falsche Bewegung und er fackelt mein Haus ab mit meinen Kindern darin. Werde ich jetzt den Nachbarn beim Löschen helfen? Heiliger St. Florian, nein. Ich tue nur eins: Ich schütze die mir Anvertrauten. Ich laviere, tue vor lauter Angst vermutlich sogar weniger, als ich könnte, und habe ein himmeltraurig schlechtes Gewissen.

Eines Tages können meine Enkel in ihrem unbeschädigten Haus sitzen, mir unterlassene Hilfeleistung vorwerfen und dass ich mir die Hände schmutzig gemacht habe. Gesinnungsethik fällt leichter, wenn man keine Verantwortung trägt für bedrohte Anvertraute. Aber mit welcher Begründung unterlässt man eine Hilfeleistung, wenn die Anvertrauten nicht bedroht sind?

Das Baselbieter Lied greift die urmenschliche Sehnsucht nach Gerechtigkeit auf. Kompromittieren darf man sie in meinem Empfinden, wenn überhaupt, nur dann, wenn man bedrohte Anvertraute zu schützen hat. Andernfalls kompromittiert man sie nicht, sondern verrät sie. «Man kann sich die Hände auch schmutzig machen, indem man sie in den Schoss legt», werden Onkel Sams Freunde sagen, wenn sie von der andern Strassenseite zurück sind. Ich werde beschämt nicken.