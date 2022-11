Geistschreiber Das Pflaster Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Drucken Teilen

Bundesratskandidatin Michèle Blöchliger. Keystone

Ich freue mich auf die Bundesratswahlen. Sehr interessant ist ja die Kandidatur der Finanz- und früheren Gesundheitsdirektorin Nidwaldens. Sie berät eine Zuger Firma, die ein einziges Produkt verkauft, den «delin bionics® reflector patch», boah ey. Es ist ein Klebepflaster und «reflektiert die vom Körper abgegebenen elektromagnetischen Wellen, aktiviert so durch Eigenstimulation die Regulationsmechanismen der Mikrozirkulation», sprich, es «verbessert die Durchblutung und erhöht Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und Wundheilung».

Man könnte auch einfach schreiben: «Ein Klebepflaster, das fit hält.» Aber wer für ein Pflaster 139 Franken hinblättert, hat das Recht auf pseudowissenschaftliches Geschwurbel. Selbiges abzusondern ist sowieso die moralische Pflicht eines jeden braven Scharlatans. Die Bundesratskandidatin hält an der Firma Anteile für 43’000 Franken. Dass sie das Pflaster zum Verkaufsschlager machen will, indem sie es auf ihrer Website verschweigt, deutet ihr Flair für unkonventionelle Ansätze an. Sie wäre ein Gewinn für den Bundesrat und brächte sicher vergünstigte Pflaster mit.

Bei Besuchen im Ausland würden die Bundesräte dann künftig Pflaster verschenken. Joe Biden könnte Verstärkung bei der Mikrozirkulation gut gebrauchen. Der Führung der Credit Suisse täte eine Stimulation der Regulationsmechanismen gut, dem Basler Bauinspektorat mehr Leistungsfähigkeit, genauso wie Karin Keller-Sutter, wenn sie in Interviews versucht, ein gequältes Lächeln herbei zu kämpfen, weil sie als Frau offenbar zu lächeln hat.

Das erste Bundesrats-Reisli der Pflasterrätin wäre eine Kaffeefahrt ins malerische Markgräflerland mit kurzweiliger Werbeveranstaltung für Kupferarmbänder oder Magnetresonanzdecken für 3000 Franken. Laut Werbung kann man das Pflaster übrigens auch auf den Autositz kleben. Es reflektiert dann wohl die elektromagnetischen Wellen der Füdlibagge.

Die Kandidatin selber benutzt das Wunderpflaster auch, klar. Noch nicht überzeugt hat es als Gedächtnisstütze bei vergessenen Staatsbürgerschaften. Aber sie kann ja am Morgen des Wahltages vor dem Bundeshaus den herbei eilenden Ratsmitgliedern Pflaster anbieten. Für die Stirn. Zur Eigenstimulation der Hirnzellen bei der Stimmabgabe.