Geistschreiber Debankel Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf

Lange ist’s her: Der Schweizerische Bankverein (SBV), eine der Vorgängerbanken der CS. Bild: Michael Kupferschmidt / Keystone

«»Die blau-rote Skikappe der Kreditanstalt SKA habe ich als Bub nie getragen. Ich trug eine Zipfelkappe, gelismet von der Mutter. Sie hat gebissen. (Die Kappe). Später wurde ich Kunde beim Bankverein . Am 8. Dezember 1997 gab der dann die Fusion mit der Bankgesellschaft zur UBS bekannt. Die Topkader hatten den Deal schon am Vorabend gefeiert, diskret ausserhalb von Zürich, in Mosimann’s Private Dining Club in London. So steht es in Mosimanns Autobiografie, und der glaube ich aufs Wort, ich habe sie selber geschrieben.

Der protzige Auftritt der neuen UBS gefiel mir nicht. 2001 sagte ihr Chef: «Die Wirtschaft muss dem Staat helfen, sich zu benehmen.» Der Mann, dem das Benehmen des Staates ein Anliegen war, kassierte 25 Millionen Franken pro Jahr. Ich löste in meiner Filiale in Sissach alle Konti auf, entschuldigte mich und sagte, ich könne nicht bei einer Bank Kunde sein, die «Switzerland» in ihrem Namen trage und für deren Blasiertheit ich mich schämen würde. Prompt benötigte die Bank sechs Jahre später eine Spritze von 69 Milliarden Franken, weil sie ohne mich den Rank nicht gefunden hat.

Von 2009 bis 2019 haben CS und UBS rund 25 Milliarden Franken Bussen und Vergleichszahlungen getätigt und, wenn ich mich nicht irre, bei den Steuern als Geschäftsaufwand abgezogen. (2019 lag die AHV-Rente meiner Mutter selig bei 1830 Franken.) Für solche Firmen stellen wir jetzt 209 Milliarden Franken bereit. Weil wir ihre Geiseln sind. Aber wenigstens ist das Vertrauen nun wieder hergestellt, gell. Nämlich jenes in den Bund, dass er jede Grossbank aus dem Dreck zieht.

Leider fehlt mir noch das Vertrauen, dass Bern unsere neue Geiselnehmerin zügig in ungefährliche Einheiten aufspaltet. Wenn wir das vergeigen, crashen Land und Bank beim nächsten Debankel gemeinsam. Vielleicht rettet uns ja dann Berlin den Arsch, wir werden ein deutsches Bundesland und die deutschflüchtigen Reichsbürger in der Schweiz gucken blöd aus der Wäsche.

Bei Mosimann in London hängen 200 Fotos von Promis. Vor Jahren zeigte Mosimann sie dem damaligen CEO der CS. Der betrachtete die Berühmten und Reichen durch seine prägnante Brille und erklärte, da fehle noch jemand. Wer, fragte Anton Mosimann, und der CEO antwortete: «Ich».