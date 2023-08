Geistschreiber Friedensfreund, abgeklaubt Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Garantiert ohne KI.

Fragment der Appenzeller Zeitung von 1892. Bild: zvg

Vor Jahren sanierten wir das Bauernhaus meiner mutmasslich seligen Grossmutter. Das Plumpsklo benötigte ein Upgrade. Auf den Strickwänden hinter dem Täfer klebte Verblichenes. Ein Fragment aus einer Appenzeller Zeitung von 1892 habe ich abgeklaubt und aufbewahrt.

«… nach einer sehr glaubwürdigen Versicherung einer amerikanischen … ung, in New=Haven, Ct., ein Feldgeschütz, mit dem in der Minute nicht weniger als 12,828 … abgefeuert werden; Dr. H. Mac Lean in St. …, ein enragirter Friedensfreund, hat 15’000 Dollar für die Herstellung derselben vorgeschossen, und lässt es sich weitere … Dollars kosten, um mehrere Exemplare dieses gewaltigen Mordeisens herzustellen. Dr. Mac Lean hat auch dem Geschütze den Namen Friedensstifter gegeben, denn er ist überzeugt, dass, sobald man einige Armeekorps mit 50 Kanonenschüssen vernichten kann, das Kriegführen von selbst aufhören werde! Wir auch!».

Shit happens. Dieser Schuss ging nach hinten los. Oder eher die Böller. «12,828» pro Minute. Da hat einer bis auf einen Tausendstel Schuss pro Minute gemessen, moll du. 12,828 klingt halt dramatischer als «knapp 13».

«Von dem, was in der Zeitung steht», brummte mein Vater, als ich 17 war, «stimmt nur die Hälfte.» «Kann sein», erwiderte ich, «aber man weiss halt nicht, welche Hälfte». Mit Lügen hat das nichts zu tun. Nur mit dem Zwang zu Gewichtung und (Ver-)kürzung, mit Narrativen, Quellen, Zeitdruck … Kein Mitmensch empfindet und interpretiert eine Formulierung gleich wie der andere, und in aufgeheizten Zeiten unterstellt mancher den Redaktionen schon bei der Themenwahl böse Absichten. So was wie «Wirklichkeit», lässt sich nicht vollständig abbilden. Und: Selber denken hülfe. Auch beim Lesen.

Es wäre hübsch zu wissen, ob Dr. MacLean ein Friedensfreund war, der eine Waffe finanzierte, oder ein Investor, der sich als Friedensfreund bezeichnete. Oder ob «Friedensfreund» aus der Redaktionsstube kam. Und was er machte, als sich der ewige Frieden dann doch nicht einstellte. Ob er betrübt ins Kloster ging oder zufrieden in Serienproduktion. Sollte ich in unserem Bauernhaus auf weitere «sehr glaubwürdige Versicherungen» amerikanischer Zeitungen stossen, ich würde sofort über sie berichten.