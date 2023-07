Geistschreiber Geschichte Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Garantiert ohne KI. Willi Näf Drucken Teilen

Der damalige US-Präsident Jimmy Carter und seine Frau Rosalynn besorgten eine bemerkenswerte Nanny für ihre Tochter Amy. Bild: Keystone

Über Jimmy Carter hätte ich gern drei Kilo Buch geschrieben. Für die Ewigkeit. Aber ich schreibe nur eine Kolumne. Nur für die Schweiz am Wochenende. Und nur über Mary Prince, geboren 1946 in Georgia, USA. Die Mutter erzieht allein, die Schwester ist krank, schwarz und arm sind alle. Schulabbruch mit zwölf, Heirat mit 14, lebenslänglich mit 24. Einen Streit hatte sie schlichten wollen, ein Schuss hatte sich gelöst. Ihren weissen Pflichtverteidiger lernt sie am Tag des Prozesses kennen.

Im Jahr darauf suchen Georgias Gouverneur Jimmy Carter und seine Frau Rosalynn für ihre dreijährige Tochter eine vertrauenswürdige Nanny. Sie sind von Marys Unschuld überzeugt. Das Gefängnis weist ihnen die Gefangene zu. Nach Ablauf von Carters Amtszeit 1975 muss Mary Prince wieder hinter Gitter. Zwei Jahre später wird Carter zum 39. US-Präsidenten gewählt. Rosalynn Carter schreibt dem Bewährungsausschuss. Und Jimmy Carter bittet, zu Marys Bewährungshelfer ernannt zu werden. Tatsächlich reist die verurteilte Mörderin vom Frauengefängnis Hardwick direkt ins Weisse Haus als Nanny und Köchin der First Family.

1981 wird Carter nicht wiedergewählt, die Familie zieht zurück nach Plains, ihr Dorf in Georgia. Mary Prince zieht mit. Nach neuerlicher Überprüfung der Beweislage wird sie begnadigt. Wäre der Erschossene weiss gewesen, wird Jimmy Carter später sagen, sie wäre wohl hingerichtet worden.

42 Jahre später leben die Carters immer noch in ihrem Häuschen. Rosalynn ist 96 und dement. Jimmy ist 98 und geschrumpft, nur sein Lachen ist noch breit. Der Friedensnobelpreisträger von 2002 lässt sich palliativ betreuen. Im 700-Seelen-Nest sind die TV-Übertragungswagen in Stellung. Die Abdankung ist choreografiert. Alle Ex-Präsidenten werden kommen. Ausser Nr. 45, die Trompete. Carter hat ihn ausgeladen. Die Trauerrede wird Nr. 46 halten, der Betagte.

Ich würde lieber Mary Prince zuhören. Sie ist jetzt 77, schaut noch gern vorbei und behält Carters Urenkel im Auge. Was sie zu erzählen wüsste – es hätte soviel Gewicht wie drei Kilo Buch. So viel, dass schon eine kleine Kolumne reicht, um ihre grosse Geschichte zu erzählen und die von Jimmy und Rosalynn Carter.