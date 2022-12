Geistschreiber Gurkengedanken Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Drucken Teilen

Irgendwann sitzen Roboter im Nationalrat und kämpfen für eine KI-Quote, fürchtet unser Kolumnist Willi Näf. Ann Schärer

Liebe Leute, das ist meine hundertste Kolumne. Der hundertste Versuch, etwas Kluges zu schreiben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mir steht halt nur organisch gewachsene Intelligenz zur Verfügung, und die bringt schon mal falsch herum gekrümmte Gurken hervor. Bei mir als Heimwehappenzeller ist die Intelligenz dazu noch von kleinem Wuchs.

Einer Künstlichen Intelligenz passiert das nicht. Eine KI produziert Normgurken. Sie denkt ja nicht selber. Sie erbricht nur das Internet, mit dem man sie gefüttert hat. Gepflegt langweilig sortiert sie Nullen und Einsen und richtet Geklautes frisch an, schliesslich ist sie eine KI und kein HSG-Professor. Wenigstens gibt sie ihr Plagiat zu, die ehrliche Haut. Lügen tut die KI nur, wenn man sie mit Lügen füttert.

Wer sich mit Lügen abfüllen lässt, endet als Kanonenfutter

Zum Glück steht im Internet die unverfälschte Wahrheit, gell. Lüge und Wahrheit unterscheiden kann eine KI nicht. Das geht aber auch manchen Menschen so. Und wer sich mit Lügen abfüllen lässt, endet als Kanonenfutter.

Scheints schreiben KI auch schon Kolumnen. So gute, man könne sie von einer schlechten menschgemachten Kolumne kaum unterscheiden. Da wird mir schon mulmig. Die Redaktion ersetzt mich sicher durch eine KI, nachher lese ich ihre Texte und denke mir, Mist, sie schreibt besser als ich, lustig und inspirierend, sie bietet Unterhaltung mit Haltung. Dann lade ich sie auf ein Glas Wein ein und frage sie, wie sie das hinbekommt.

Der hundertste Versuch ging in die Hose

Ja, man wird Avatare und Roboter mit Künstlicher Intelligenz abfüllen. Erst arbeiten sie als Fahrzeuge, dann als Betreuerinnen, eines Tages als alles, und eine KI-Sportreporterin wird intellektuelle Glanzstücke liefern wie ein richtiger Mensch: «Wendy Holdener, zwei Sekunden Vorsprung, sensationell, wie fühlen Sie sich?»

Irgendwann sitzen Roboter im Nationalrat, kämpfen für eine KI-Quote, gründen die PdKI, fordern einen Bundesratssitz und intelligenzneutrale Toiletten. So, und bevor ich jetzt weiterspinne, höre ich auf und gestehe, dass auch der hundertste Versuch in die Hose ging. Aber angesichts meiner falsch herum gekrümmten Gurken, liebe Leute, können Sie sich wenigstens sicher sein, dass hier ein Mensch schreibt, der einer sein und bleiben will. Auch bei den nächsten hundert Versuchen.