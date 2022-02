Geistschreiber Der Albtraum Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt.

Krieg in Europa: bis vor wenigen Tagen nur ein Albtraum. Emilio Morenatti/AP

Was für eine chaotische Scheisse hat es mir geträumt. Ein Zar fährt an der Nordgrenze zur Schweiz seine Armee auf. Wegen der Sicherheitsbedürfnisse seiner Grossmacht. Basler und Baselbieter fürchten sich und üben bewaffnet mit Mistgabeln den Kampf gegen ihre Befreiung. Der Zar erklärt die beiden Basel zu unabhängigen Republiken in seinem Besitz. Die Confoederatio Helvetica sei historisch falsch, 500 Jahre lang hätten die Schweizer nicht gemerkt, dass sie Deutsche seien. Verantwortlich sei das von den USA gesteuerte Marionettenregime in Bern. EU und Nato kündigen sehr sehr sehr harte Sanktionen an. US-Präsident Leiden schliesst die Entsendung von Truppen aus, murmelt aber beim Mittagsschläfchen am Rednerpult etwas von modernsten US-Mistgabeln.

Der Zar teilt mit, verängstigte Landsleute hätten ihn um Schutz vor einem Genozid durch Reigoldswiler Mistgabelschwinger gebeten. Nationalrat Roger Köppel bezeichnet den Zar in seinem Blog «Blechwoche daily» als «letzten Realisten Europas». Köppel tritt gern auf in des Zars Propagandasender Stussia today. Er ist Mitglied der aussenpolitischen Kommission des Nationalrates. Laut dem früheren SVP-Nationalrat Oskar Freysinger «wird der Zar den USA nicht die Freude machen, den Krieg anzuzetteln, den Biden braucht, um von seiner desolaten Innenpolitik abzulenken». Der Zar hört nicht auf den Walliser Gymnasiallehrer und startet einen Selbstverteidigungsangriffskrieg auf sein Nachbarland. Ziel sei dessen Entmistgabelung und Denazifizierung. «Hoffentlich ist der Zar der Schock, den der Westen braucht, um wieder zur Vernunft zu kommen», irrlichtert Köppel in seinem Blatt «Blechwoche», während der Zar das Nachbarland mit schwerer Artillerie und Raketen zusammenschiesst.

Der Bundesrat tanzt moralisch integer auf Freilandeiern, Sanktionen sind fehl am Finanzplatz, man möchte als Vermittler bereitstehen für einen Zaren, der auf Diplomatie scheisst. Die SVP versucht, beim Fremdschämen für ihre Irrlichter nicht zu erröten, und der Rest stellt bissig fest, dass Leute, die zum Maskenobligatorium dauernd «Selbstbestimmungsrecht!» gebrüllt haben, nun wohl zu heiser sind, dieses auch noch für ein Land einzufordern, das von einer benachbarten Grossmacht überfallen wird.