Jetzt ist die Queen also doch noch zurückgetreten. Plangemäss, also tot. Am liebsten würde ich sie interviewen. Das Leben sieht nämlich ganz anders aus, wenn man es erst einmal hinter sich hat. Ich weiss das von den Verstorbenen, die ich für mein letztes Buch interviewt habe. Der beste war Donald Trumps älterer Bruder Freddy, der sich zu Tode getrunken hat: «Zweite Wahl zu sein, war schon als Kind meine Hauptbeschäftigung. Aber seit ich tot bin, kann ich damit leben.»

Ich mochte auch Prinzessin Alice von Battenberg, die trotz Gehörlosigkeit meine Fragen gut verstanden hat. Phasenweise hatte sie nur wenige Tassen im Schrank, 1930 liess ihre eigene Mutter sie sogar entführen und in einem Sanatorium bei Kreuzlingen festsetzen. Wie die darauf kam, dass man im Thurgau gesund wird, hat sich mir nie erschlossen.

Als Alice es nach drei Jahren aus der Klinik schaffte, waren ihre vier Töchter mit Nazis aus dem deutschen Adel verheiratet. 1947 dann war sie Gast an der Hochzeit von Kronprinzessin Elizabeth. Prinz Philip war nämlich ihr Sohn. Bei der Krönung 1952 trug Alice einen Nonnenhabit, sie hatte in Athen ein Kloster gegründet und auf Nonne umgesattelt.

In ihren letzten zwei Lebensjahren wandelte die verwirrte Kettenraucherin hustend durch das Eigenheim ihrer Schwiegertochter, den Buckingham-Palast. Jetzt ist die Frau mit dem krassen Leben im Himmel, heisst die Neuankönigin willkommen und plaudert mit ihr bei einer Tasse Earl Grey über deren millimetergenau getakteten 70 Jahre als Queen Elizabeth.

Sie beraten sicher auch die Zukunft. Das charlesianische Zeitalter. König Charles III. ist 74, seine Mutter trat mit 96 ab, wenn er so zäh ist wie sie, dann regiert er 22 Jahre lang, also bis 2044. Ich bin dann 75, lebe bei Elon Musk auf dem Mars und schreibe vielleicht doch noch ein Gespräch mit Elizabeth II. Fragen hätte ich viele. Die Königin hat ja nie auch nur einen Pieps über Politik gesagt.

Mich interessiert brennend, was sie denn so dachte, wenn sie Boris, Nigel oder Donald empfangen musste. 70 Jahre, tausend schräge Vögel, da geriet wohl manches Gala-Dinner zur Ewigkeit. Und trotzdem wurde sie 96 Jahre alt. Mit einem Lächeln. Hut ab, sage ich da nur, oder Krone.