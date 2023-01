Geistschreiber Lügen können Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt.

Eine Konversation mit künstlicher Intelligenz ist nicht ganz ohne Tücken und Widersprüche Keystone

«Die Lügen der Künstlichen Intelligenz», titelte mein Leibblatt Anfang Woche. Ich so: Chabis. Eine KI kann nicht lügen. Sie kann ja Lüge und Wahrheit nicht unterscheiden. Aber ich dann doch so zur KI, «wieso lügst du?», und die KI so, «als künstliche Intelligenz habe ich keine Emotionen und auch keine Beweggründe zu lügen. Ich versuche immer, die bestmögliche Antwort auf eine Frage zu geben, basierend auf dem Wissen, das mir zur Verfügung steht.» Eben. Die KI erbricht ja bloss das Internet, das sie vorher gefressen hat. Und irren ist maschinlich.

Ich bat die KI noch um einen Wikipedia-Artikel über den Schweizer Autoren Willi Näf. Also. Laut KI bin ich ein Primarlehrer aus Oberrieden mit Jahrgang 1933 und habe 30 Kinderbücher geschrieben. Über den Autoren meines letzten Buches fand sie nichts. Der Autor meines ersten Buches ist ein Aarauer mit Jahrgang 1957. Ich modifizierte meine Frage leicht, hatte dann Jahrgang 1960 und war 1992 Gewinner des Deutschen Buchpreises, den es erst seit 2005 gibt.

Dann sprach ich die KI auf das N-Wort an. Sie erklärte, das sei «eine Art Euphemismus zur Vermeidung des rassistischen Wortes» äh, dings. Das N-Wort rutschte ihr heraus, chschwörbro! «Du bist echt rassistisch!», erwiderte ich empört, und die KI dann so: «Es tut mir leid, wenn meine Antwort so interpretiert wurde. Wenn Sie glauben, dass ich etwas Falsches gesagt habe, bitte ich um Entschuldigung.» Rassistisch und höflich, eine seltene Kombination.

Ich fragte sie noch, ob sie ein Alkoholproblem hat, und sie so: «Als KI verfüge ich weder über körperliche noch über emotionale Fähigkeiten, so dass ich weder Alkohol konsumieren noch irgendeine Art von Sucht oder Problem haben kann. Ich bin hier, um dir mit allen Informationen oder Aufgaben zu helfen, die du brauchst.» Das hat sie wohl aus dem Departement Berset.

Was will man da sagen. Der Geist ist nichtig, aber die Technik ist schwach. Ich liess die KI dann noch eine Kolumne über den Sinn des Lebens schreiben, so wie der Kolumnist «Geistschreiber» in der Zeitung «Schweiz am Wochenende» sie schreiben würde. Was soll ich sagen: Ich habe in dreissig Schreibjahren viel Überflüssiges produziert. Die KI hat es in dreissig Sekunden geschafft.