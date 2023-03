Geistschreiber Mäzene Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt.

Der neue Kammermusiksaal des Campus Kultur Kulinarik Vitznau des Hotels Das Morgen von Mäzen Peter Pühringer. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Bubendorf ist schön. Klar, Bubendorf wäre auch schön, wenn es im Appenzellerland läge. Oder am Vierwaldstättersee. Dann hätte der Österreicher Peter Pühringer seine Viertelmilliarde Franken vielleicht nicht in Vitznau in ein Parkhotel gebuttert, sondern in Bubendorf. Aber jetzt ist es halt Vitznau. Mäzene lieben Seen.

Letztes Jahr hat der 81-Jährige ein zusätzliches Hotel eröffnet. Die 30’000 Flaschen im Weinkeller sind 23 Millionen Franken wert. Eingeweiht hat er dieser Tage im 1500-Seelen-Dorf auch seine Weltklasse-Konzerthalle, 18 Meter tief im Boden. Hoffentlich ist sie wasserdicht. Nicht dass dann der Vierwaldstättersee hereinläuft, wenn das Symphonieorchester Rigi-Kaltbad den Vitznauern in ihren Fracks und den Gersauerinnen in ihren Abendroben die Stromschnellen in Smetanas «Moldau» allzu fortissimo intoniert.

Mäzene haben viele Vorteile. Zum Beispiel Geld. Ausserdem Geld. Und natürlich Geld. Bei Ölscheichs und Oligarchen ist die Sache etwas delikat, aber wenn ein lieber, braver Kärntner in Häfelfingen ein Beethoveneanum bauen möchte, in Liesberg ein flughafengrosses Spielcasino oder am Lauwiler Ämlisbach einen Badesee mit Jachthafen, dann hätten diese Projekte womöglich auch nicht weniger Chancen als ein Windrädli. In Vitznau konnten sie dank ihres Mäzens die Steuern senken, und von gesenkten Steuern fühlen sich die wenigsten Anwohner gestört.

Als Bub wollte ich von Beruf auch Mäzen werden. Gelernt habe ich Koch. Aber als Ü50 verwirkliche ich meinen Traum nun doch noch und investiere eine Milliarde in Bubendorf. Die Baustelle beim Bad Bubendorf gehört mir. Dort entstehen weder Aldi noch Güggeli-Drive-in, sondern die Zufahrt zu meinem unterirdischen Bubendörfer Golfplatz, hübsch gerahmt von der weltweit ersten unterirdischen Formel-1-Rennstrecke. An der Akustik arbeiten wir noch. Vom Liestaler Bahnhof aus gibt’s direkten Zugang zu den Tribünen. So können die Zuschauer klimaschonend mit dem Zug kommen.

Soll jetzt keiner monieren, für solche Sachen gäbe es keinen Markt. Als ob das wichtig wäre. Gäbe einen Markt, bräuchte es ja keinen Mäzen. Logisch, gell. Wenns übrigens mit den Bewilligungen hapern sollte, sponsere ich halt noch eine vegane Schaumetzgerei dazu.