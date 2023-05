Geistschreiber Menschsein Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Garantiert frei von KI. Willi Näf Drucken Teilen

Das Thema künstliche Intelligenz ist vielen nicht geheuer. Bild: Keystone

«Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber die Region, das Land, die Welt.» Das steht im Internet jeweils am Anfang dieser Kolumne. Und das ergänze ich nun mit: «Garantiert frei von KI». Als Qualitätslabel finde ich das hübsch. Zumindest, bis die künstliche Intelligenz selber behaupten wird, sie sei frei von künstlicher Intelligenz. Sie erbricht ja nur das Internet. Seufz.

Die KI verbreitet viel Schmarren. Noch ist das offensichtlich. Aber selbst langjährigen KI-Entwicklern wird’s jetzt gschmuech, angesichts des Geistes, den sie riefen und den wir nun nicht mehr loswerden. Man muss auf der Hut sein vor Lug und Deepfake. Dank der KI wird bei noch mehr Menschen das Misstrauen zur Werkseinstellung. So wird das Erziehen und Zusammenleben als Familie oder als Demokratie zäh, so füllen sich die Praxen.

Die immer perfektere Manipulation in Text, Ton, Bild und Bewegtbild generiert Fatalismus oder Wut. Man weiss nicht mehr, was und wem man noch glauben kann. Die einen zappen abgelöscht weiter, die andern lassen sich triggern. Jene Parallelweltler, welche sich von «alternativen Medien» mit «alternativen Fakten» vergiften lassen, aber nicht mal Suggestivfragen von Antworten unterscheiden können, die schliessen ihre Geschreie schon jetzt mit vier Ausrufezeichen ab, und die Ausrufezeichen von heute sind die Macheten von morgen. Auch die Kotzbrocken des Planeten machen sich die KI zunutze. Die KI wird auch von denen lernen, und sie lernt schnell. Sie lernt nur leider nicht, zwischen wahr, halbwahr und falsch zu unterscheiden.

Aber ich hoffe. Die Begegnung von Menschen aus Fleisch und Geist wird wieder zentral, der unmittelbare Austausch von Aug zu Aug, Ohr zu Ohr, Hand zu Hand, ohne «Medium» dazwischen. Eine Offline-Gegenbewegung wird kommen. Mundarten werden wieder zur Stärke – «gschmuech» wird die KI noch lange nicht einordnen und einbetten können. Einzigartigkeit wird zum Goldstandard. Das Verwechselbare aber wird von der KI vom Markt geblasen. Auch verwechselbare Kolumnen. Darum schreibe ich weiterhin «Schmarren». Und Schmarren. An Humor und Ironie soll sie sich ihre Zähne ausbeissen, die KI, diese dumme Kuh, an den Gefühlen zwischen den Worten, oder eben: am Menschsein.