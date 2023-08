Geistschreiber Pfosten Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Garantiert ohne KI. Willi Näf Drucken Teilen

Braunau am Inn: Hier kann man hin für eine Mass voll Bier oder auch aus anderen Gründen. Bild: Keystone

Ich bin in Schönengrund aufgewachsen. Das klingt wonnig. Wie Maienfeld. Nicht wie Zihlschlacht oder Schwaderloch, die Fenchel unter den Ortsnamen. Und das geht ja noch. Anderen Orten hat die Geschichte wirklich übel mitgespielt. Verdun. Tschernobyl. Auschwitz. Da poppen wüste Bilder auf. In Braunau am Inn kam 1889 ein Knäblein zur Welt, und wer nicht zu den Ahnungslosen gehört, weiss schon jetzt, welches. Zwar hat Adolf hier nur Windeln gefüllt – Hitlers zogen weg, als der Kleine drei war –, aber für Braunau am Inn ist der Name ein Fluch.

Nicht jeder hier ist ein Nazi. Nicht mal jeder, der in Braunau am Inn vorbeikommt. Ein Päuseli macht. Eine Mass voll Bier schlürft. Es sei halt «ein schönes Dorf wie jedes andere», kann einer später sagen, und dass er sich der Geschichte nicht «bewusst» gewesen sei. Sogar ein Nationalratskandidat und Weltwoche-Autor kann das sagen, Bewusstsein war ja noch nie ein Kriterium fürs Kandidieren, und publizieren tun manche bis zur Bewusstlosigkeit. «Nicht bewusst» scheint mir eine Ausweichlüge. Aber wozu ausweichlügen?

Ich würde in Braunau am Inn vielleicht auch anhalten. Aber nicht für eine Mass voll Bier, und auch nicht um noch ein paar Abziehbilder auf Laternenpfosten kleben, weil Braunau am Inn sich bestimmt über jeden braven Schweizer Nationalratskandidaten freut, der die lokalen Laternenpfosten berücksichtigt. Ausweichlügen würde ich nur, wenn ich direkt aus Wien käme, wo ich bei extrem rechtsdrehenden Libertären mitgestiefelt wäre, in der ersten Reihe hinterm Transparent, was dem anschliessenden Mass voll Bier in Hitlers Geburtsort ein gewisses Gschmäckle verleiht.

Nicht Braunau am Inn ist das Problem. Das Problem ist die Demo in Wien. Mit den Ahnungslosen und denen, die sich ahnungslos geben. Mit denen, die hinterher stiefeln und denen, die voraus marschieren. Wo vielleicht auch mal einer darunter ist, dessen Demokratieverständnis und Respekt vor dem Volkswillen sich darin äussert, dass er dreimal dieselbe Referendumsabstimmung aufgleist, dreimal bachab geht und dann von einem vierten Mal laferet.

Hat nicht geklappt mit dem wonnig sein heute, trotz Schönengrund. Zu viele wüste Bilder sind aufgepoppt. Und da ist für mich das Mass voll.