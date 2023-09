Geistschreiber Polizeiliche Literatur Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Garantiert ohne KI. Willi Näf Drucken Teilen

Das Auto ist nur noch Schrott. Doch wie die Baselbieter Polizei erklärte: «Der unfallverursachende Fahrzeuglenker wurde bei der Kollision nicht verletzt.» Bild: Polizei BL

Da hat also einer nachts um drei Uhr beim Neuhof zwischen Liestal und Bubendorf eine bedauernswerte Verkehrsinsel überfahren. Und das, verflixt, «aus noch ungeklärten Gründen», wie die Polizei schreibt. Ein Alkoholtest habe 2,2 Promille ergeben. Die Polizei habe «Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen». Mmh, ein komplexer Fall, grübel grübel und studier, ich erwarte eine Sondereinheit von FBI-geschulten Profilern und einen Schlussbericht mit drei Laufmetern Bundesordner.

Mich erfasst oft Mitleid mit dem armen Ressortleiter Literatur bei der Kantonspolizei, der irgendwo vor seinem Bildschirm sitzt und seit Jahr und Tag die gleichen Worthülsen zu einem Text aufblasen muss, weil es aus irgendwelchen wüsten Gründen so und nicht anders zu sein hat, obwohl er selber den Fall sicher fürs Leben gern so prägnant abschliessen würde, wie er es wohl am Feierabend daheim mündlich gegenüber seiner Frau oder seinem Mann oder seinem Hund oder seinem Kühlschrank tut: «E stärnhagelvolle Duubel het e Verkehrsinsle überseh.»

Ob der Unfallverursacher beim Übersehen am Hosenschlitz nestelte oder ob ihn sein eigenes Görpsen von der Strasse ablenkte, scheint mir weder juristisch noch erdgeschichtlich sonderlich relevant. Dass die Polizei Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen hat, gehört aber offenbar gleichwohl jeeedes Mal angemerkt. Und meist rapportieren die Zeitungen brav mit. Als ob es berichtenswert wäre, dass die Polizei ermittelt. Berichtenswert wäre es, wenn der Literat bei der Polizei seinen und meinen Traum erfüllen und mal schreiben würde: «Ermittlungen? Blast mir in die Schuhe Leute, der Duubel hatte 2,2 Promille intus.» Es wäre hellstes Entzücken für alle gesunden Menschenverstände.

Andererseits muss man natürlich schon abklären, ob nicht womöglich die Verkehrsinsel sich dem Fahrer mit Absicht in den Weg gestellt hat. Vielleicht lallt der Duubel der Polizei ja auch entgegen, das Navi habe ihn frontal in die Verkehrsinsel hineingelotst, und dann müssen die Forensiker auch noch drei Laufmeter Bundesordner lang gegen das Navi ermitteln, herrje. Ich würde im Leben nie lalloholisiert Auto fahren. Mit 2,2 Promille im Blut schreibe ich lieber Kolumnen.