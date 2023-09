Geistschreiber Schwallungen Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Garantiert ohne KI. Willi Näf Drucken Teilen

Der Wald in Thüringen neutralisiert CO 2 – die Frage ist nur wessen... Bild: Schweizerische Post

2400 Hektaren Wald haben sie gekauft, unsere Oberförster bei der Post. Der bisherige Besitzer ist Michael-Benedikt Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach, ein entfernter Verwandter der Windsors, Rang 569 in der Thronfolge. Der königliche Wald gehört zur Gemeinde Schwallungen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Verwaltungsgemeinschaft Wasungen-Amt Sand. Keine Paradiese für Legastheniebetroffene, fast wie Appenzell Innerrhoden. Und «Schwallungen» klingt wie ein Vitello tonnato aus Schwellungen und Wallungen. Da wird jeder Postwald-Chefeinkäufer von barocken Gefühlen übermannt und bezahlt 29’000 Euro pro Hektare.

Ich dachte zuerst, der Wald sei für unsere gehetzten Pöstler gedacht, die drei Nanosekunden Zeit haben, unsere Briefkästen mit unserem Altpapier zu stopfen. Die schätzen sicher Waldbäder in einer briefkastenfreien betriebseigenen Erholungszone etwa sechs Postautostunden ausserhalb. Waldzwerge schnitzen nach dem Herzinfarkt und Reha-Pilzlen als Burn-out-Prophylaxe.

Aber es geht um etwas anderes: Der Wald soll jährlich 9000 Tonnen CO 2 «neutralisieren». Das hat er zwar schon bisher gemacht, sodass man meinen könnte, für das Klima ändere sich genau nichts. Falsch gemeint. Ein Pöstlerwald neutralisiert nämlich viel tifiger als ein Prinzenwald. Wenn die Post abgeht in Schwallungen, verbessert sich das Klima innert Nanosekunden.