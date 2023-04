Geistschreiber Von Zigarren Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja sogar im Keller.

Auch Kolumnisten haben Laster. Bild: unsplash.com

Seit letztem Jahr bin ich Mitglied in einem Zigarrenclub. Echt jetzt. Wir sitzen in unserem äusserst stimmungsvollen Clubkeller in der Sonne Sissach in Ledersesseln, schmauchen Schweres und palavern Leichtes. Wir, das sind viele Männer, wenige Frauen und keine Transmenschen, und nein, ich leide nicht an einer Midlife-Crisis, Zigarren rauche ich schon seit dem 7. September 2000, vormittags um neun.

An jenem Tag sollte ich für das Magazin «Cigar» Dr. Ernst Schneider porträtieren, den legendären jahrzehntelangen Patron von Davidoff. Blöderweise war ich Nichtraucher. Also habe ich das sonnige Journalistlein gegeben: Lieber Herr Schneider, ich habe noch nie eine Zigarre geraucht, würden Sie es mir zeigen? Er packte seine gesamte Grossväterlichkeit aus, unser Gespräch wurde launig, lang und sehr ergiebig, er liess mir dann auch noch ein Kistli Davidoff No. 2 schicken, und das Laster nahm seinen Lauf.

Früher habe ich Zigarren Stümpli genannt. Ich wollte nicht klingen wie ein Kapitalist. Weil ich keiner war. Primär mangels Kapital. In diesem Punkt bin ich ganz der Alte geblieben. Aber im Club trage ich natürlich etwas Eleganteres als mein blaues Appenzeller Edelweisshemd. Nämlich mein braunes. Es gibt keinen Dresscode. Gäbe es einen, wäre ich nicht Mitglied.

Nur etwas darf man nicht: ein Langweiler sein. Geniessen soll man, inspirieren und inspirieren lassen. Ich parliere gerne mit Leuten, denen ich sonst kaum je begegnen würde, nehme eine Auszeit von der Welt, die ja wieder garstig ist in diesen Tagen. Umgeben vom Getöse auf dem Planeten wirkt eine Zigarre im Club ähnlich wie eine leichte Kolumne in einer Zeitung voller Depressionen. Bisweilen ist belanglos gesünder als bedeutsam.

Früher habe ich übrigens die besten Zigarren nur bei besonderen Gelegenheiten geraucht. Aber als ich ein Buch schrieb mit dem Titel «Seit ich tot bin, kann ich damit leben», fiel mir auf, dass meine Zukunft wohl nicht mehr länger wird. Eher im Gegenteil. Dann stellte ich mir vor, wie ich im Himmel oben sitze, während meine besten Zigarren immer noch unten im Humidor liegen. Seither rauche ich stets das Feinste. Zur Verhinderung eines postmortalen Trottelgefühls. Prävention ist schliesslich wichtig.