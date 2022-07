Geistschreiber Wenn eine Sex-Broschüre für Kinder einen 53-jährigen aufklärt Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Drucken Teilen

Schon vor zehn Jahren sorgte der «Sex-Koffer» im Aufklärungsunterricht der Basler Schulen schweizweit für Diskussionen. Zvg

Ach ja, diese neue Broschüre über Sexualität, für 12- bis 18-Jährige. Darin kommen «Toys» vor, also «Sexspielzeuge». Ich alter Chlaus hatte immer geglaubt, Sexspielzeuge hätte man eh mit dabei, eine Gabe der Natur. Was ein «Anal Plug» ist, wusste ich auch nicht. Jetzt weiss ich’s. Eine Art Fudi-Stöpsel. Aber statt aus Kork aus Kunststoff. Und nirgends ein Hinweis, dass das Teil also in die Plastiksammlung gehört.

Das «Lecktuch» aus der Broschüre für 12- bis 18-Jährige ist aus Latex. Selber kenne ich nur die Variante aus Baumwolle, bekannt als «Nuschi», gern bestickt mit Sujets für Meitli und Buebe – in diesem Alter werden ja Geschlechter noch marktgerecht unterschieden. Falls ich Grossvater werde, schenke ich ein traditionelles Lecktuch aus Baumwolle. Latex kann man wohl nicht besticken.

Mich hat die Broschüre aus der Bahn geworfen. Mit 53 zu erkennen, was man seit Jahrzehnten alles nicht gewusst hat, das erschüttert einen. Ich bin ein Appenzeller Bauernbub. Meine älteren Brüder erlebten noch live mit, woher die kleinen Kälblein kommen, der Vater hatte damals einen Stier im Stall. Aber zu meiner Zeit kam nur noch ein Besamungstechniker im weissen Subaru mit einem armlangen Plastikhandschuh. Für uns jüngere Geschwister liess meine Mutter diskret ein kleines Büchlein mit dem Titel «Woher die kleinen Kinder kommen» herumliegen, in dem das Wesentliche stand, also fast nichts.

Bei Radio SRF 1 habe ich eine Detektivserie für Kinder, in den Hauptrollen Hotelierstochter Fabi und Buddy Luiz. Bald schreibe ich den Plot für Staffel acht. Nun schwebt mir ein Hotelgast vor, dem ein Göferli mit Sex Toys gestohlen wird. Im Zuge ihrer Ermittlungen laden sich die Kinder die neue Broschüre für 12- bis 18-Jährige herunter. Die zwölfjährige Fabi kann dann dem elfjährigen Luiz daraus vorlesen. Zum Beispiel, dass man sich bei der Stimulation von Geschlechtsorganen mittels Zunge mit Gonorrhö anstecken kann. Das ist toll fürs Kinderprogramm und auch die Eltern der Kids daheim lernen vielleicht noch was, wenn sie 53 sind oder so. Und weil mir Ethik wichtig ist, lasse ich Fabi dann empört sagen: «Luiz, hesch gseh, dä Anal Plug isch us Plastik, aber kei Hiwis, dass dä id Kunststoffsammlung gehört!»