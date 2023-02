Geistschreiber Wir Komiker Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Drucken Teilen

Was komisch ist und was nicht – darüber scheiden sich die Geister. pixabay.com

Der Planet Erde bietet dieser Tage wieder einige Komik. Da bekamen doch tatsächlich Leute Wahlzettel aus den falschen Wahlkreisen zugeschickt. Bei den Zürcher Kantonsratswahlen vom 12. Februar. Betroffen waren Bäretswil, Wald und Niederglatt. Die Zürcher wieder. Scherzkekse.

Und erst die Deutschen. Luisa S. und Yannick S. hatten sich auf die Strasse geklebt, um das Klima zu schützen, flogen danach in den Urlaub nach Thailand und Bali und bereicherten so das Klima mit 7,9 Tonnen CO 2 . «Die beiden haben den Flug als Privatleute gebucht, nicht als Klimaschützer», stotterte der arme Sprecher ihrer Organisation «Letzte Generation». Die «Bild-Zeitung» schleuderte Doppelmoral, die getriggerten Schreihälse im Internet senkten ihre Gürtellinie auf ein Allzeittief und die zwei braungebrannten Rückkehrer wurden am Flughafen von ihren Klimafreunden eher nicht mit begeistertem Applaus empfangen.

Marco Rima (ein fertiger Komiker) singt derweil von «Klimaklebern», die ins Klo fallen. Falls der gehaltvolle Text für den Literaturpreis nominiert wird, dann vom strunzklugen Sangeskünstler persönlich. Sonst macht’s niemand.

Dann las ich, Männerröcke seien jetzt chic, und sah sofort Xingping im Mini vor mir, Putin im Jupe und seine Generäle in rosa Tütüs. Aber ach, was heisst schon «Trend». Weder Thomas Noack noch Thomi Jourdan noch Manuel Ballmer trugen im Wahlkampf einen Petticoat. Dabei behaupten doch wir Wählerinnen und Wähler, wir würden einzig Kompetenz wählen und nicht Äusserlichkeiten, gell.

Das letzte Stück Komik für heute: Forscher an der Uni Harvard haben 80 Jahre lang (ja, achtzig) 2000 Personen (ja, zweitausend) beobachtet, um herauszufinden, was im Leben glücklich macht. Ergebnis: gute Beziehungen. Krass. Hat man so noch nicht gehört. Das gehört auf Kalenderblätter und Spruchkarten gedruckt, die Erkenntnis hat das Potenzial für eine Binsenwahrheit.

Womöglich reden die Menschen auf dem Sterbebett irgendwann nicht mehr von der Erfüllung dank Chrampferei und Kontostand, sondern davon, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern und Freunden hätten verbringen sollen. Weil das wichtiger sei als alles andere, wichtiger als strunzkluge Liedlein und Studien, Modetrends und Urlaubsflüge.