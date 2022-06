Geistschreiber Wording Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Drucken Teilen

Wandern – oder doch eher Hiking? unsplash.com

Mobbing Lobbying Littering Biking Hiking Shaming: Man kennt’s. Auch Manspreading und Mansplaining hat man schon gehört: Hobbys von Bubis, welche sich im Zugabteil hinpflatschen, als ob zwischen ihren Schenkeln Kuhglocken hingen, und welche den Frauen gern die Welt erklären, ungefragt, jederzeit und strunzdumm zwar, aber dafür ausführlich. Dieselben Mitmenschlein pflegen auch das Catcalling: Frauen hinterher pfeifen oder anzügliche Sprüche machen.

In letzter Zeit wird man geflutet von garstigen neuen Anglizismen. Gaslighting: Jemanden so manipulieren und verunsichern, bis sein Selbstbewusstsein zerbröselt. Ghosting: Trennung und Kommunikationsabbruch aus dem Nichts, nur für wahre Feiglinge. Love Scamming: Heiratsschwindel beim Flirting & Dating. Phising: Internetbetrug. Skimming: Kreditkartenbetrug. Spiking sind hinterlistige Attacken mit Spritzen im Dancing, und Stealthing betreibt einer, der sein Kondom auszieht, ohne dass das Gspänli es merkt. Ein Fall aus dem Baselbiet hat es ja bis vors Bundesgericht geschafft. Mögliche Folge von Stealthing: Babysitting.

Nudging gibt’s auch noch: Sanft Verhaltensänderungen bewirken. Dank des Nutri-Scores auf der Verpackung kaufen die Leute gesündere Lebensmittel und dank aufgeklebter Fliege im Pissoir gibt es 80 Prozent weniger «Spritzer», sofern die Studienleiter richtig mitgezählt haben. Verantwortlich für die früheren Streuverluste waren wohl die Kuhglocken, aber dank der Fliege haben die Bubis nun wenigstens am Pissoir ein Ziel im Leben, und da wir grad so hübsch über Hygienisches parlieren: «Shitstorm» ist gar nicht englisch, sondern eine deutsche Erfindung. In England und den USA nennt man einen Orkan von Kritik und Schmähung «flak». Flak ist die Abkürzung für Flugabwehrkanone, und damit, ironically, ein deutsches Wort. «He catches flak» heisst «er zieht Abwehrfeuer auf sich». Klingt stilvoller als Shitstorm. Ich ziehe deutsch vor, als Ghostwriter.

Andererseits: Warum nicht noch ein paar Begriffe erfinden? Bundesrating Amherding Schweizing Trumping Seppblattering Benzinpreising Puting Granitxhaking Wartezimmering Xixinping Ehering. Erfinden Sie ruhig passende kreative Bedeutungen dazu. Meine E-Mail: willinaef@willinaef.ch