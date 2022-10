Geistschreiber Wort-Gewalt Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Drucken Teilen

Zeitungsschlagzeilen am Kiosk im Jahr 2007. Walter Schwager / ARC

Dienstag. Brief im Kasten. Handgeschrieben. Aus Bretzwil. «Sehr geehrter Herr Näf. Verfolgen Sie die Geschehnisse auf der Erde?» Ja klar. Täglich. Auch heute. Die Titelschlagzeile meiner Leibzeitung zum Beispiel: «Börse erleidet längste Negativserie seit der globalen Finanzkrise – Steigende Zinsen und ein übermächtiger Dollar lassen die Märkte zittern, CS fällt auf neues Tief». So viel Weltuntergang in nur einem Titel, der Journalist hat wohl auf einer Baustelle einen Rüttelstampfer geklaut.

«Irans Bevölkerung wehrt sich mit dem Mut der Verzweiflung», titelt der zweite Text, die Bildlegende nennt einen «brutalen Einsatz» und «neuen Tiefpunkt». Nebenan: «Kämpferische Zürcher SVP, zögerliche Grüne». Bloss zwei negative Adjektive? Obwohl Zürich ohne Bundesrat dazustehen «droht», während die Grünen «unschlüssig» sind, ob sie die SVP «im Kampf» um den Sitz «herausfordern» wollen? Warten die Grünen noch auf deutsche Panzer oder was?

«Herr Näf», kraxelt Bretzwil, «haben Sie sich schon gefragt, warum es soviel Leid gibt?» Also mir verpassen die Überschriften Leid. Jene von Seite 2 und 3: Zerreissprobe, allzu zögerlich, korrupt, kriminell, angeblich. Und 4 und 5: Menschenunwürdig, extrem belastend, Todesgefahr, geschmuggelt, kämpfen, in Gefahr, spielen auf Zeit. Und 6 und 7: «CS im Fegefeuer von Zockern», «Proteste versetzen Regime in Panik», «Putins neue Soldaten torkeln in den Kampf», «Nach Kritik: Finanzminister vollzieht spektakuläre Kehrtwende.»

«Haben Sie sich schon mal gefragt, wer da wohl die Fäden zieht? Ist es Gott? Oder der Mensch?» Hhm. Also bei den Zeitungen sind’s die Redaktoren. Und die deuten auf Seite 8 eine Antwort an: «Verursacht Jerome Powell eine globale Rezession?» Eine personalisierte, zugespitzte Suggestivfrage als Titel, wow. Doch mein Bretzwiler Kraxli kennt die Antwort: «Die Welt ist in der Gewalt des Bösen». Messerscharf analysiert!

Ich würde die Welt ja gerne auf den Mond schiessen, um sie vor dem Untergang zu bewahren. Aber erst lese ich den Kraxli zu Ende. Er weiss, was gegen die Gewalt des Bösen zu tun ist. Stoff für eine nächste Kolumne.

Und ich tue derweil etwas gegen die Wort-Gewalt in Überschriften: Selbstkritik üben.