Um das neue Manuskript von Claude Alain Sulzer ist ein Streit entbrannt. Bild: Roland Schmid

Seufz. Eben erst wollten sie keine Winnetou-Filme mehr ausstrahlen. Wegen der Klischees über die (I-Wort), Kriegsbemalung, Friedenspfeifen, Skalpierungen und bunteren Federn als die von Sitting Bull. Woraufhin Millionen gekränkter (I-Wort)-Freunde tobten, zleid würden sie alle drei Bände von Friedensaktivist Winnetou auswendig lernen imfall. Und jetzt also die (Z-Wort).

In aller Kürze: Ein Autor lässt in seinem Manuskript einen Burschen in den 60er-Jahren die Sprache der 60er-Jahre sprechen. Er lässt ihn von seinem Wohnhaus erzählen und auch von den (Z-Wort) darin, deren Schuhe «sich vor den Wohnungstüren unordentlich neben- und übereinander gestapelt» hätten, was «unbestreitbar hygienischer sei, als die Wohnung in Strassenschuhen zu betreten». Nun wünscht der Basler Fachausschuss Literatur, dass der Autor noch darlegt, wozu das Z-Wort und die «stereotype Beschreibung des Wohnumfeldes» nötig seien. Andernfalls gibt’s keine Fördergelder.

Klar ist der Autor ein rassistischer Lump. Unser Überlegenheitsgefühl haben wir schon mit Globi aufgesogen, diesem Herrenmenschen, der so herablassend mit seinen (I-Wort)-Freunden um einen Totempfahl tanzt. Und mit Jim Knopfs dunkelhäutigem Freund Lukas, dessen Lippen so klischiert dick sind wie jene von Julia Roberts. Und mit Astrid Lindgrens kolonialistischer Vorstellung vom (N-Wort)-König auf Takatuka-Land. «Takatuka», ehrlich, das klingt so entwürdigend wie «Innerrhoden».

Und nun lässt der sture Autor 25’000 Franken fahren wegen einiger (Z-Wort). Wieso lässt er seinen Burschen nicht einfach sprechen wie 2023? Glaubwürdigkeit ist eh überbewertet. Oder er könnte schreiben: «Zwei Stockwerke unter uns wohnten Mitmenschen, für die sich zwecks Vermeidung des Z-Wortes ab den 80er-Jahren die Begrifflichkeit Sinti und Roma etablieren würde.» Dazu noch die Schuhe und Wohnung weglassen.

Oder die (Z-Wort) gleich vollständig aus der Geschichte streichen. Auch Geschichte ist überbewertet. Dann bleibt der Fachausschuss für Literatursäuberung unbefleckt, und Rechtsaussen sammelt zufrieden die Stimmen jener Bürgerlichen und Linksliberalen ein, die den Eindruck haben, der Hang zu Gesinnungsüberwachung und Zensur sei dabei, die Seiten zu wechseln.