Geistschreiber Zugseinfälle Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Drucken Teilen

Die Bauarbeiten bringen beim Bahnhof Liestal einiges durcheinander. Roland Schmid

Der Bahnhof Liestal. Boah. So ein mehrgleisiges Angebot. Und so abwechslungsreich. Mal steigt man da oder dort ein, mal hie und da aus, mal hält das falsche Perron vor dem richtigen Gleis an, aber auf dem falschen Sektor, mal steigt man übereinander, weil es nebeneinander nicht geht, und bereits geht die Kunde von Fahrgästen, die statt ein- versehentlich aussteigen.

So manche Pendler kommen am Morgen an der Baustelle an, entdecken den Bahnhof nicht auf Anhieb und fürchten dann, er sei bereits abgefahren. Andere hören den Baulärm und sind beruhigt – wenn die Baustelle noch da ist, kann der Bahnhof nicht weit sein. Man wird auf ihn stossen im Erdreich unter der Baustelle. Wozu sonst die Ausgrabungen.

Nun haben die SBB aber mitgeteilt, dass übermorgen Montag der Liestaler Bahnhof an den Altmarkt hinausverlegt wird, um am bisherigen Standort mehr Platz zu schaffen für die Baustelle. Dies gilt allerdings nur für 17 Tage, nur für den Sektor C von Perron eins und die linke Schiene vom Gleis neben Perron drei, wobei vom Altmarkt bis Rheinfelden City noch ein zusätzliches Hilfsperron aufgegleist wird, welches bei den Verspätungen die reibungslose Einführung des Viertelstundentaktes gewährleisten soll. Sollte das Provisorium früher als erhofft aufgehoben werden, empfehlen die SBB einen Blick auf ihre App, auf der sie später als erhofft informieren wollen.

Das Hilfsperron wird zwei Millimeter breiter, damit die jungen männlichen Fahrgäste wieder breitbeiniger posieren können, um der Welt zu zeigen, dass auch sie im Besitz eines Stellwerks sind, vielleicht mitsamt gröberen Stellwerkstörungen und längeren Wartezeiten, vulgo Verkehrsknoten. An sonnigen Wochenenden fährt das neue Waldenburgerli künftig via Wasserfallen, um die Gondel zu entlasten, und Kante M für den 78er wird in den Leseraum der Kantonsbibliothek verlegt, mit Zufahrt via Garderobe. Vor dem Eingang zu den Toiletten haben all jene Fussgänger Vortritt, die unter noch höherem Druck stehen als die armen Chauffeusen, Bauarbeiter und Ingenieure, die sich von verständnislosen Fahrgästen dauernd anmotzen lassen müssen. Auch sie werden aufatmen, wenn die Bauerei ein Ende hat, und das dauert ja keine 50 Jahre mehr.