Es ist ein trüber Mittwoch, an dem wir Lukas Gruntz zum kleinen Architekturspaziergang treffen. Trübes Wetter macht schlechte Architektur noch schlechter und für gute braucht man ein noch besseres Auge. Lukas Gruntz, Jahrgang 1989, hat dieses Auge. Er ist als Architekt in Basel tätig und betreibt seit 2015 in einem Kollektiv den Blog architekturbasel.ch. «Unser Ziel besteht darin, das facettenreiche Architekturgeschehen in und um Basel zu dokumentieren und zu kommentieren», sagt Gruntz. Der Blog sei Newsportal und Baugedächtnis zugleich.

«Wir wollen insbesondere ein Schlaglicht auf wenig bekannte, junge Architekturbüros werfen.»

Wir möchten mit Lukas Gruntz einen Stadtspaziergang machen und bitten ihn um fünf Beispiele für aus seiner Sicht gelungene und fünf für misslungene Architektur in Basel. Heraus kommt ein bunter Strauss an Gebäuden. Ein paar davon gehören zum gängigen Stadtbild. Einige aber sind Trouvaillen, deren Beurteilung nach einem geübten Auge verlangt. Interessant ist, dass Gruntz mit Ausnahme der Elisabethenkirche und zwei Beispielen aus dem 21. Jahrhundert ausschliesslich Bauten auswählt, die zum Ende der Hochkonjunktur der sechziger Jahre oder bald danach gebaut wurden. Für Basel als Architekturstadt gilt die Zeit der sechziger und siebziger Jahre allgemein als ein Problem: In aller Regel entstanden damals Gebäude, deren Gestaltung reinem Profitdenken entsprang. Unser Rundgang zeigt aber: Es gibt sie auch, die guten Beispiele aus jenen Tagen. Und auf die heutige Situation bezogen, da mehr gebaut wird denn je: Mit einem guten Konzept, das nicht unbedingt teuer sein muss, lässt sich gute und nachhaltige Architektur machen.

Auch das «White Plaza» thematisiert Lukas Gruntz. Es wurde 1998 anstelle der berühmten Schlotterbeck-Garage gebaut. Ein grosser Teil der bz-Redaktion arbeitet in diesem Gebäude, das Gruntz «verkopft und überdesignet» findet. Dies löst in der Redaktion Diskussionen aus. Solche soll auch unser architektonischer Stadtrundgang bei der Leserschaft bewirken.

1. Hebt sich ab – Wohnhaus an der Dornacherstrasse 174