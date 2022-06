Gemeindepräsidium Lupsingen hat die Wahl zwischen zwei ganz unterschiedlichen Kandidaten Peter Bürki und Marcel Staudt stellen sich am 26. Juni einer Kampfwahl. Wer macht das Rennen?

Die 1500 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Kommune wird bald von einem neuen Präsidenten geführt. Bilder: Simon Tschopp (Lupsingen, 2. Juni 2022)

1980 hat es letztmals in Lupsingen eine Kampfwahl ums Präsidentenamt gegeben. Nun steht nach gut vier Jahrzehnten wieder einmal ein Duell an: Peter Bürki, seit Dezember 2020 Gemeinderatsmitglied, und der Mitte Mai neu in die Exekutive gewählte Marcel Staudt treten beim Urnengang vom 26. Juni gegeneinander an.

Bürki schaut hin und reflektiert

Der 63-jährige Peter Bürki sieht sich als «kritischen Geist». Ein Gemeindepräsident müsse nicht nur das Dorf spüren, er müsse auch den Willen haben, dringend notwendige Veränderungen durchzuziehen. Für den Betriebsökonomen und Finanzplaner heisst das:

«Unangenehme Themen anpacken und sich nicht in der Wohlfühloase bewegen.»

Seit seiner Wohnsitznahme vor 25 Jahren ist Bürki in Lupsingen bekannt dafür, dass er hinschaut und reflektiert. «Durch mein unternehmerisches Gedankengut sehe ich Sachen manchmal etwas anders als eine Verwaltungsperson», ist er überzeugt.

Staudt vermittelt und bündelt unterschiedliche Interessen

Er könne sehr gut vermitteln sowie verschiedene Leute zusammenbringen und ihre unterschiedlichen Interessen bündeln, sagt Marcel Staudt über sich. Das sei enorm wichtig für ein Gemeindepräsidium.

«Ich glaube, beurteilen zu können, wo die Mehrheitspositionen sind und die Gefühle liegen.»

Dabei spricht der 56-jährige Ingenieur die Referendumsabstimmung über die Zonenplanrevision an, die das von ihm angeführte Komitee im vergangenen November klar für sich entschieden hat. «Mit dem Referendum ging ein Ruck durch die Bevölkerung, mindestens in diesem Geschäft konnte der Gemeinderat die Mehrheiten nicht ausloten. Da traue ich mir mehr zu.»

Peter Bürki.

Die grösste Baustelle, welche die Behörde in nächster Zukunft in Ordnung bringen muss, ist nach Ansicht Peter Bürkis die Verwaltung.

«Da bestehen mannigfaltige Probleme.»

Es gelte, teils nicht vorhandene Strukturen aufzubauen, was auch auf die Exekutive zutreffe, betont der 63-Jährige. Der gescheiterten Zonenplanrevision will er hingegen Zeit lassen. Er bedauert, «dass man in vielen Bereichen eine unglückliche Hand gehabt hat». Es existierten immer noch Fronten, die sich zuerst aufweichen müssten. Später könne man dann wieder entspannter einsteigen, analysiert Bürki. Logischerweise sieht auch Marcel Staudt die abgelehnte Zonenplanrevision kritisch.

«Man hat zu viel hineingepackt. Das Thema wurde falsch angegangen und der Prozess irgendwo in der Mitte begonnen.»

Marcel Staudt.

Staudt nimmt sich vor, einen Masterplan anzuregen. «Wo wollen wir mit der Gemeinde hin?» Das müsse nun angegangen werden.

Wegen seiner kritischen Art schätzt Peter Bürki seine Wahlchancen Ende Monat «geringer als 50 Prozent» ein. Schon vor seiner Tätigkeit in der Exekutive habe er als Teilnehmer an Gemeindeversammlungen immer wieder auf wunde Punkte hingewiesen. Zu seinem Mitkonkurrenten meint Bürki:

«Bei Herrn Staudt habe ich das Gefühl, dass er eher ein Konkordanztyp ist.»

Marcel Staudt ist zuversichtlich. Er erhalte nur positive Rückmeldungen, verrät er.

«Herr Bürki bringt viel Herzblut hinein, gewisse Sachen kann ich sicher besser machen, sonst würde ich mich nicht bewerben.»

Könnte seine Kandidatur fürs Präsidium als erst neu gewählter Gemeinderat von Stimmberechtigten nicht als Überheblichkeit ausgelegt werden? Dazu der 56-Jährige: «Das mag sein, dann können sie es an der Urne kundtun.»