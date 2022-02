Gemeinderatswahlen Riehens Bürgerliche warnen eindringlich vor Blockade und Stillstand Während die eigenen Kandidaten Daniel Albietz und Stefan Suter als «mittig bürgerlich» bezeichnet werden, rücken die Bürgerlichen Christine Kaufmann und Edibe Gölgeli weit nach links.

Freudige Gesichter beim ersten Wahlgang zu den Riehener Gemeinderatswahlen: Daniele Albietz und Felix Wehrli. Roland Schmid

Vor dem zweiten Wahlgang für den Gemeinderat warnen Riehens Bürgerliche vor Blockade und Stillstand. Die Bürgerliche Allianz malt den Teufel an die Wand, falls Christine Kaufmann (EVP) ins Präsidium und Edibe Gölgeli (SP) in den Gemeinderat gewählt würden. Am Montagmorgen lancierten die Bürgerlichen den Wahlkampf für den zweiten Wahlgang am 20. März und warnten eindringlich vor einer «linken Mehrheit» im Gemeinderat.

Dies hätte womöglich nicht nur Anträge für eine Steuererhöhung zur Folge, sondern auch, dass sich der Einwohnerrat, der trotz des Wahlerfolgs der SP noch immer bürgerlich dominiert ist, und der Gemeinderat gegenseitig blockieren. Stillstand wäre die Folge, so Daniel Albietz (Die Mitte), der für die Bürgerlichen das Gemeindepräsidium in den eigenen Reihen halten soll. Doch nicht nur wenn Kaufmann und Gölgeli gewählt würden, drohen Blockade und Stillstand, sondern auch wenn Kaufmann ­Gemeindepräsidentin in einem Gemeinderat wäre, in dem LDP, die Mitte, FDP und SVP noch immer die Mehrheit hätten.

Parkplatzabbau und Tempo 30

Daniel Albietz und Stefan Suter (SVP) bezeichnete Patrick Huber, Wahlkampfleiter und Vizepräsident der Mitte, als «mittig bürgerlich». Suter sei ein gemässigter SVPler, und Albietz selber widersprach Vorwürfen, er stehe für tief bürgerliche, konservative Werte. «Ich habe in 98 Prozent der Themen eine Übereinstimmung mit meiner Partei.» Dass Edibe Gölgeli stark links stehe, habe sie schon mehrfach im Grossen Rat bewiesen, so die wiederholt ausgesprochene Warnung der Bürgerlichen.

So habe sie nicht die Interessen von Riehen vertreten, als sie für den Parkplatzabbau beim Friedhof Hörnli und kürzlich für Tempo 30 im ganzen Kanton Basel-Stadt stimmte. Tempo 30 wäre für Riehen aber gefährlich, wenn Blaulichtorganisationen längere Ausrückzeiten hätten.

Riehen lehnte in einer kantonalen Abstimmung 2010 das Ausländerstimmrecht deutlich ab

Dass Gölgeli auch das Ausländerstimmrecht dezidiert unterstützt, zeige, wie weit sie von der Mehrheit der Riehener Bevölkerung entfernt sei, so Patrick Huber. Riehen lehnte in einer kantonalen Abstimmung 2010 das Ausländerstimmrecht deutlich ab. Christine Kaufmann sei entgegen ihrer eigenen Behauptung keine Kandidatin der Mitte, sondern habe viele Berührungspunkte mit der SP. Ihr Konkurrent Daniel Albietz räumte aber auf Nachfrage ein, dass sie bei gewissen Themen die Gemeindeautonomie wie bei der Hörnli-­Abstimmung oder auch bei Tempo 30 verteidige.

Carol Baltermia, Einwohnerrat und Präsident der FDP Riehen, setzte auf den warnenden Chor noch einen obendrauf. Weil Christine Kaufmann in einer Kaderposition beim Kanton Basel-Stadt arbeitet, stünde sie als Gemeindepräsidentin automatisch vor Interessens- und Loyalitätskonflikten, wenn es um Themen zwischen Riehen und dem Kanton geht. Im Gegensatz dazu seien Albietz und Suter als Juristen politisch unabhängig.

Strafbefehl für den Seelsorger

Stefan Suter seinerseits nahm auf Nachfrage Stellung zum Skandal um die katholische Pfarrei St.Franziskus Riehen-Bettingen, für die er als Präsident der Pfarrwahlkommission 2019 einen vorbestraften Kandidaten vorschlug und diesen lange verteidigte. Erst als die bz den Strafbefehl publik machte, der zeigte, dass der Seelsorger nicht wie von ihm und auch von Suter so wiedergegeben einem Jugendlichen die Füsse massiert hatte, sondern ihm mit gespreizten Beinen von hinten über Bauch und Brust streichelte und einen Kuss auf den Nacken gab, zog sich der Kandidat zurück.

«Ich wusste vom genauen Inhalt des Strafbefehls nichts», räumte Suter erstmals öffentlich ein, ohne aber zu erklären, weshalb er bei der Staatsanwaltschaft Thurgau nicht näher nachgefragt hatte. Die Wahlkommission habe sich auf das Gutachten einer renommierten Gerichtspsychiaterin verlassen. Dieses besagte, dass vom Pfarrkandidaten keine Gefahr mehr ausgehe.