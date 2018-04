Village-Neuf ist ein wohlhabendes Dorf. Wie viele elsässische Gemeinden in der Grenzregion profitiert es von den Jobs in der Schweiz. Das hat sich auch bei den Einbrechern herumgesprochen. Maire Bernard Tritsch berichtet: «Letzten Oktober hatten wir in einer Woche eine Welle von 21 Einbrüchen.»

Für Village-Neuf und 20 weitere Dörfer ist die Brigade der Gendarmerie Saint-Louis/Hagenthal zuständig. Laut Tritsch besteht sie aus 17 Beamten. Der Maire ist sich bewusst: «Sie können unmöglich das ganze Gebiet überwachen.» Village-Neuf setzt deshalb jetzt auf die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen ausgewählten Bürgern und der Gendarmerie. Gestern hat Village-Neuf eine Vereinbarung zur Participation citoyenne genannten Kooperation unterzeichnet.