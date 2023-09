Genuss-Woche Eben doch: Basel beweist guten Geschmack Picknick am Rhein, Gemüse-Fermentierkurs, Cake-Lolly-Basteln und How to Sauerteig: Im Rahmen der Genusswoche Basel gibt es drei Dutzend Events rund um lukullische Genüsse zu entdecken.

In der Fabrikation von Jakob’s Leckerly in der St. Johann-Vorstadt konnten Kinder, aber auch Erwachsene, Läckerli-Burgen bauen. Bild: Benjamin Wieland

Der Name ist ein wenig irreführend. Die Genusswoche Basel, die am vergangenen Donnerstag feierlich eröffnet wurde, dauert weit länger als eine Woche. Bis Ende November sind Events aufgelistet, an welchen Interessierte etwa lernen können, wie man Sauerteig herstellt, wie man Gemüse fermentiert, wie man kreative Lollys kreiert oder welche Wildpflanzen munden.

Vor fünf Jahren wurde die erste Genusswoche durchgeführt. 2022 war Basel offizielle Schweizer «Stadt der Genüsse 2022». Der Verein Genussstadt Basel hat ganze Arbeit geleistet, die Baslerinnen und Basler auf den guten Geschmack zu bringen – und lokale Anbieter und Produzenten bekannter zu machen.

Die erste Woche der Genusswoche steht ganz im Rahmen der Bäcker- und Confiseurkunst. Schon am Donnerstag wurden die besten Backwaren der Region Basel gekürt. Und es ging Schlag auf Schlag weiter.

Älteste Biskuit-Manufaktur der Schweiz

Am Samstag, 16. September, lud etwa Jakob’s Leckerly Basel grosse und kleine Gäste in die Produktionsräume in der St. Johanns-Vorstadt. Jakob’s Leckerly ist nicht irgendein Leckerly-Anbieter (ja, Leckerly. Es sind etliche weitere Varianten im Umlauf, etwa Läggerli, Läckerli und Leckerli, gemeint ist aber – zumindest in Basel – immer dasselbe): Es handelt sich mit Gründungsjahr 1753 um die älteste noch bestehende Läckerli-Produzentin. Und um die älteste Biskuit-Manufaktur der Schweiz.

Basel war als europäisches Handelszentrum schon früh kulinarischen Einflüssen aus aller Welt ausgesetzt. Gewürze kannte man am Rheinknie schon im frühen Mittelalter, etwa Safran und Ingwer. Die ersten schriftlichen Rezepte für die baslerische Variante des Lebkuchen-Gebäcks erscheint erstmals in einer Abrechnung der Gartnernzunft vom 10. Oktober 1711. Dass die Spezialität ihren Ursprung im nördlichen Nachbarland hat, zeigt eine ältere Bezeichnung für die Lebküchlein: Nuerebäärgerli, also Nürnbergerlein.