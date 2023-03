Geothermie Riehen auf der Suche nach Heisswasser: «Es ist sehr vielversprechend, was wir gesehen haben» Mit 9300 Geophonen wurde vor gut einem Jahr der Untergrund in Riehen und Basel nach möglichen Heisswasserquellen untersucht. Nun liegen die Resultate vor.

Auch in Basel waren überall Geophone verteilt, um Heisswasserquellen zu lokalisieren. Hier in der Freien Strasse. Bild: Kenneth Nars

Der Wärmeverbund Riehen und die Industriellen Werke Basel (IWB) liessen Anfang 2022 den Untergrund nach möglichen Heisswasservorkommen untersuchen. Dies, um Potenziale für eine zweite Geothermieanlage zu eruieren. Dafür wurden in Riehen und Teilen der Stadt Basel 9300 orangeweisse Geophone an Strassen- und Wegrändern in den Boden gesteckt. Spezielle Fahrzeuge – sogenannte Hydro-Trucks - lösten Schallwellen aus, die aus dem Untergrund je nach dessen Beschaffenheit an die Geophone zurückgeschickt wurden. Daraus entstand ein Datensatz in der Grösse von 20 Terabyte.

Die Verantwortlichen der Messung sowie des Wärmeverbunds Riehen und der IWB stellten am Dienstagabend in Riehen die Ergebnisse vor. «Es ist sehr vielversprechend, was wir gesehen haben», erklärte Wärmeverbund-Geschäftsführer Matthias Meier. Mit den nun vorliegenden Daten können bestehende Heisswasservorkommen jedoch noch nicht lokalisiert werden. Gesteinsschichten und Grabenbrüche geben aber Auskunft über die Wahrscheinlichkeiten für Heisswasservorkommen. «Der Untergrund sagt uns primär, wo ein Bohrplatz eingerichtet werden kann und wo nicht», so Meier. Bis im kommenden Sommer soll das 3D-Modell finalisiert werden.

Bohrungen verlaufen nicht unbedingt senkrecht

Gemäss Felix Bussmann, Standortleiter Basel der Geotest AG, die als Ingenieurbüro für die Messungen und Datenaufbereitung verantwortlich ist, muss ein Bohrloch nicht zwingend senkrecht über der Heisswasserquelle liegen, da die Leitungen im Untergrund oftmals auch horizontal verlaufen. Nicht ausgeschlossen sei, dass es auch südlich des Rheins in Basel eine Geothermieanlage geben wird. Es dürfe aber nicht passieren, dass sich zwei Anlagen kannibalisieren, betonte Felix Bussmann.

Mit einer zweiten und eben womöglich sogar einer dritten Geothermieanlage wollen der Wärmeverbund Riehen und die IWB ihren Anteil an CO 2 -freier Energie erhöhen und weiter wegkommen von fossilen Energien. Mit der bestehenden Geothermieanlage im Gebiet der Fondation Beyeler leitet der Wärmeverbund Riehen seit 1994 Heisswasser an die Oberfläche und versorgt so Tausende Haushalte mit Energie.

Kein einziges kritisches Votum

Diese Art der Geothermie ist nicht mit jener vergleichbar, die einst in Kleinhüningen für kräftige Erschütterungen sorgte. Die Förderung von Heisswasser geschieht in geringerer Tiefe als die Geothermie, bei der absichtlich Risse im Gestein erzeugt werden, was vielerorts für Erschütterungen gesorgt hat. Der Wärmeverbund Riehen will die zweite Geothermieanlage bis 2027 in Betrieb nehmen.

An der Informationsveranstaltung wurde deutlich, dass die Bevölkerung in Riehen die Vorteile dieser Geothermie längst erkannt hat. Es kamen Fragen zu den Ergebnissen und zur Technik, aber nicht ein einziges kritisches Votum.