Rund 300'000 Quadratmeter Land stehen auf dem Klybeck-Areal zum Verkauf. Die beiden Life-Science-Konzerne Novartis und BASF wollen ihre jetzigen Büro- und Forschungsräume loswerden. Unter dem Namen Klybeckplus soll das Areal zu einem lebendigen, durchmischten, neuen Stadtquartier mutieren. Seit Jahren werden Konzepte und Ideen diskutiert. Die konkrete Umsetzung rollt allerdings nur langsam an. In den vergangenen Wochen haben die ersten Zwischennutzer ihre provisorischen Künstlerateliers bezogen.

Doch nun könnte es plötzlich sehr schnell gehen. Wie die bz vergangenen Monat berichtete, haben sich Novartis und BASF bereits auf die Suche nach einem Käufer gemacht. Offenbar sind sie dabei auch auf den Kanton Basel-Stadt zugegangen. Dieser hat sich vertraglich rund einen Sechstel des Areals gesichert.

Boden im Baurecht abgeben

In den vergangenen Wochen wurde von linker Seite die Forderung laut, dass der Kanton die Gelegenheit ergreifen und möglichst viel Fläche auf dem Areal erwerben soll. Bisher hat sich die Regierung allerdings nur sehr zurückhaltend zu der Idee geäussert. In einer Interpellation stellt SP-Grossrat Jörg Vitelli nun eine Reihe konkreter Fragen. «In Basel fehlt es an bezahlbarem Wohn-, aber auch Gewerberaum», sagt Vitelli. Er sieht in dem Areal eine einmalige Chance und fragt, ob die Regierung diese Einschätzung teile.