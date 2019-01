Endlich soll es vorbei sein mit dem Hin-und-Her-Rennen an den Tramhaltestellen. Kommenden Samstag starten die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) einen Praxistest an drei von insgesamt fünf Doppelhaltestellen, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Dienstag mitteilte. Für den Versuch ausgewählt wurden die Haltestellen Bankverein, Barfüsser- und Marktplatz.

Diese drei Doppelhaltestellen werden für den vierwöchigen Test provisorisch zu Einzelhaltestellen umgestaltet. Deren Fläche wird gemäss der Mitteilung grün markiert, damit die Fahrgäste wissen, wo sie auf ihr Tram warten müssen. Beim Bankverein wird zudem die schmale Haltestelle in Richtung Aeschenplatz um 90 Zentimeter verbreitert, damit es genug Platz für die wartenden Passagiere hat.