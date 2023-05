Gericht Immer komplexere Fälle: Die Basler Strafjustiz kann die Arbeitslast nicht mehr stemmen Mehr Akten, längere Verhandlungen und höhere Ansprüche an die Verfahren überlasten die Gerichte. Innerhalb von vier Jahren nahmen die jährlich nicht erledigten Strafrechtsfälle am Basler Appellationsgericht um fast 90 Prozent zu. Nun beantragen die Gerichte mehr Personal.

Die Urteile werden länger, die Akten nehmen zu: Basler Gerichte kommen nicht mehr nach. Bild: Rainer Jensen / dpa

Ohne Digitalisierung würden sich die Akten am Basler Appellationsgericht türmen. Das jährliche Datenvolumen der digitalisierten Akten von Strafgerichtsfällen hat sich innerhalb von vier Jahren mehr als verdreifacht. Waren es im Jahr 2018 noch 51 Gigabyte, waren es im vergangenen Jahr bereits 166.

Am Montag präsentierten die baselstädtischen Gerichte den Jahresbericht von 2022. Und die Botschaft des Strafgerichts und des Appellationsgerichts war deutlich: Wir können die Arbeit so nicht mehr stemmen. Denn der Aufwand für Strafprozesse werde immer grösser. Wird gegen ein Urteil am Strafgericht Berufung eingelegt, so beschäftig der Fall danach auch das Appellationsgericht.

Anzahl der Fälle bleibt stabil

Grund für die höhere Arbeitsbelastung ist nicht etwa, dass die Anzahl der strafrechtlichen Fälle zugenommen hätten. Diese bewegte sich, mit Schwankungen, über die vergangenen fünfzehn Jahre in einem ähnlichen Bereich. Zugenommen hat die Komplexität der einzelnen Fälle.

Das liege etwa daran, dass die formellen Ansprüche an ein Verfahren gestiegen seien, sagt René Ernst, der vorsitzende Präsident des Basler Strafgerichts. Als konkretes Beispiel nennt er das Konfrontationsrecht, also das Recht von Beschuldigten, Fragen an die Zeugen zu stellen. Bei wichtigen Beweisen wird dieses Recht nicht nur im Ermittlungsverfahren, sondern auch in erster und zweiter Instanz beansprucht. «Das ist aufwendig», sagt Ernst.

Auch die Anforderungen des Bundesgerichts seien gestiegen, etwa in Bezug auf Urteilsbegründungen. Anders als früher müsse das Gericht heute für jedes einzelne Delikt begründen, wie es zum gesprochenen Strafmass kam.

Die Urteile werden länger

An den Gerichten lässt sich die Mehrbelastung an verschiedenen Zahlen festmachen. Fanden im Jahr 2016 noch 173 Verhandlungstage am Appellationsgericht statt, waren es im vergangenen Jahr bereits 230. Vor zehn Jahren war ein durchschnittliches Urteil 10,5 Seiten lang, 2022 27 Seiten. Für komplexerer Fälle spricht auch das jährliche Honorar, welches an die amtliche Verteidigung am Strafgericht ausbezahlt wird. Innerhalb von zehn Jahren habe sich dieses bei gleichem Ansatz mehr als verdreifacht.

Zu den gestiegenen Anforderungen in den Verfahren sagt Stephan Wullschleger, vorsitzender Präsident am Appellationsgericht: «Wir beklagen uns nicht darüber, wir wollen sie einfach gut erfüllen können.»

Mehr Gerichtsschreiberinnen- und schreiber gefordert

Dass die Gerichte dazu nicht mehr in der Lage sind, zeigt sich an den Rückständen der strafrechtlichen Abteilung. So stieg die Zahl der unerledigten Fälle am Appellationsgericht von 165 Ende 2018 auf 308 im vergangenen Jahr. Das ist eine Zunahme um 86 Prozent.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Präsidienkonferenz im vergangenen September verschiedene Sofortmassnahmen beschlossen. Zur Entlastung der Gerichtspräsidenten und -präsidentinnen werden die Gerichtsschreibenden etwa früher im Verfahren beigezogen. Das Strafgericht und das Appellationsgericht beantragen dem Grossen Rat deshalb eine Aufstockung der Gerichtsschreibenden um je 160 Stellenprozente.