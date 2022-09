Gesamterneuerungswahlen 2023 Gemeindepräsident Götsch und Vizepräsidentin Biland treten in Bettingen nicht mehr an In der Gemeinde Bettingen stehen 2023 die Gesamterneuerungswahlen an. Der Gemeindepräsident und seine Stellvertreterin haben ihren Rücktritt bekannt gegeben.

Patrick Götsch wird sich nicht zur Wiederwahl stellen. Nicole Nars-Zimmer

Patrick Götsch ist seit 2005 Mitglied des Gemeinderates und präsidiert dieses seit 2011, Eva Biland, die ebenfalls ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, ist seit 2014 als Gemeinderätin tätig.

Wie die Gemeinde Bettingen am Mittwoch bekannt gab, sei es für beide der richtige Zeitpunkt, «für neue Persönlichkeiten Platz zu machen». «Götsch und Biland orientierten sich während drei Amtsperioden an den jeweiligen strategischen Leitzielen: ‹Bettingen – ein Dorf in Bewegung›, ‹Bettingen – das Dorf lebt› und ‹Bettingen - Zuhause im Dorf›», heisst es in der Mitteilung weiter.

Miteinander für die Gemeinde

Der Fokus sei darauf gelegen, die verschiedenen Dorfteile einander näher zu brigen und ein attraktives Dorfzentrum zu schaffen. Am gemeinsamen Leitziel habe das ganze Team stets festgehalten und den «daraus resultierenden gemeinsamen Tatendrang» genutzt, wird Biland zitiert.

«Im Stadtkanton ein Dorf inmitten erholsamer Natur bleiben zu können, ohne dabei auf eine adäquate Modernisierung verzichten zu müssen, zeichnet die Qualität von Bettingen aus und war für die Arbeit im Gemeinderat wegweisend».

Gemeinderätin Dunja Leifels und Gemeinderat Daniel Schoop werden beide zur Wiederwahl antreten, wodurch die Kontinuität im Gemeinderat gewährleistet sei, ist sich Patrick Götsch sicher. Er sei ausserdem überzeugt, dass sich neue und engagierte Personen für den Gemeinderat ab Mai 2023 einsetzen werden.