Michael Wüthrich wusste, dass er sich mit der Forderung nach einer Hundeleinenpflicht in der Langen Erlen während der Brut- und Setzzeit von April bis Juni nicht nur Freunde machen würde.

Doch damit hat der Basler Grünen-Politiker offensichtlich nicht gerechnet: «Ich bin ja mittlerweile einiges an Anfeindungen gewohnt ...», kommentierte Wüthrich am Sonntag auf Facebook. Unbekannte haben seinen Vorgarten und Fenstersims mit Hundekot übersät. Tulpen und Narzissen in einem Beet wurden ausgerissen. «Geschmacklos!», findet Wüthrich.