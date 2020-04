Geschmuggelt werden höchstens Küsse: Ostern am Grenzzaun

Wer am Osterwochenende in den Langen Erlen in Basel spazieren ging, konnte einem aussergewöhnlichen Schauspiel beiwohnen. Dort, wo Deutschland auf die Wiesendamm-Promenade in der Schweiz trifft, versammelten sich Familien, Paare und Freunde. Ihre Fahrräder haben sie an Bäume gelehnt, manche haben es sich auf Decken gemütlich gemacht und packen Essen aus. Dazwischen spannt ein rot-weisses Absperrband. Sie alle versuchen, was bis vor der Grenzschliessung am 17.März noch selbstverständlich war: sich zu begegnen.

Zum Beispiel Ursi und ihr Partner Michael, ungefähr fünfzig Jahre alt. Manchmal, sagt Ursi, schauen Spaziergänger beim Vorübergehen auf sie herab und sagen entzückt, «Oh, wie herzig!». Dabei sei es einfach nur schlimm. Zusammen mit ihrer Tochter sitzt sie auf einer Isomatte und wider Erwarten geht gerade ein Regenschauer nieder. Sie ziehen sich die Decke über den Kopf und essen gebratenes Hähnchen mit Frikadellen. Ihnen gegenüber lehnt Michael an einem Baum, hinter ihnen patrouillieren Militärs mit Gewehren.

Geschmuggelt werden höchstens Küsse

«Unheimlich», sagt Ursi, als ein Militärauto an ihrem Osterpicknick vorbei schleicht und Staub hinter sich aufwirbelt. Ihre Liebesbeziehung, eine sonst intimste Angelegenheit, wird in der Coronakrise überwacht von Militärkonvois, Polizei und Parkrangern.