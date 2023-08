Transfer Calafiori auf dem Weg nach Bologna: Das Ende einer schwierigen Beziehung

Nach wochenlangem Tauziehen verlässt Riccardo Calafiori den FC Basel. Er ist am Dienstag nach Bologna gereist, wo er seinen Medizincheck am Mittwoch absolvieren wird. Nach nur rund einem Jahr kehrt er in die heimische Serie A zurück. In Basel hinterlässt er einen zwiespältigen Eindruck.