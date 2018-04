Birken und Eschen

Sieht man sich den Pollenflugkalender an, stellt man fest, in Basel hat die Birkenpollensaison am 5. April begonnen und die Eschenpollensaison nur einen Tag davor, also am 4. April. Die Konzentrationen bewegen sich seit dem zweiten Aprilwochenende im Bereich zwischen «hoch» und «sehr hoch». «Der Grund dafür waren ideale Wetterbedingungen für den Pollenflug: hohe Temperaturen, Sonne und kein Niederschlag», sagt Gehrig Bichsel.