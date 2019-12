Gesundheitsdepartement verkauft «Rheinhof» — nicht wenige Villen sind noch zu haben

Der ehemalige Sitz des Basler Gesundheitsdepartements ist bald in neuen Händen. Unter dem klingenden Namen «Rheinhof» stellte der Kanton das Anwesen vor rund einem Jahr auf den Markt. Nach dem einjährigen Verfahren ist der Verkauf im Baurecht nun schon fast in Stein gemeisselt. Das Departement hat aus den Bewerbern ausgewählt und bereitet jetzt die Übergabe vor. Wer das 1368 Quadratmeter fassende Anwesen erwerben wird, gibt die Verwaltung indes noch nicht bekannt.

Ende desselben Jahres erschien bereits ein erster Zeitplan. Dieser konnte eingehalten werden, heisst es: Die Villa an der Sankt-Alban-Vorstadt 25/27 werde voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2020 in den Besitz eines neuen Eigentümers übergehen. Dies teilt Rolf Borner, Geschäftsleiter von Immobilien Basel-Stadt der bz auf Anfrage mit. Wer den «Rheinhof» dann bewohnen wird, könne aber erst im neuen Jahr verlautet werden, wenn der Vertrag unterschrieben ist.

«Einige wenige Offerten» seien während des Bieterverfahrens eingegangen. Beachtet man das Ausmass der Liegenschaft, ist dies keine Überraschung. Das Anwesen fasst in seinen 1368 Quadratmetern ein Haupthaus mit beträchtlichen 31 Zimmern. Hinzu kommt ein Kutscherhaus und der Innenhof. Das muss man sich erst leisten können. Den Preis könne man aber ebenfalls erst kommunizieren, sobald der Verkauf besiegelt ist, wie Borner sagt.

Folgende Villen sind aber immer noch auf dem Markt

Ausgeschossen ist das Basler Angebot an Eigentumshäusern im oberen Preissegment aber noch lange nicht. Auf den Vermittlungsplattformen tummeln sich momentan so einige ansehnliche Herrschaftshäuser. Zu nennen wäre beispielsweise der Doppelverkauf an der Sevogelstrasse 79 und 81 im Gellert-Quartier. Gleich beide aneinandergrenzende Häuser stehen im Moment zum Verkauf. Während Ersteres über 20 Zimmer verfügt, finden sich in Letzterem 16.

Die kurz vor der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert erbauten Herrschaftshäuser erstrecken sich aufsummiert über etwa 2000 Quadratmeter. Für rund 10 Millionen Franken können das ehemalige Gasthaus und die angrenzende Liegenschaft erworben werden. Die Erstreckung über drei Stockwerke exklusive Untergeschoss sollte hingegen kein Hindernis sein. Ein Fahrstuhl schafft Abhilfe.

Terrassenblick über die Dächer von Basel

Ebenfalls zum Verkauf steht die Neun-Zimmer-Villa an der Holbeinstrasse 95. Die Lage direkt am Birsigviadukt hat ihre Vorteile. Von der Terrasse lässt sich ein imposanter Ausblick über Basel bestaunen. Rund 3.6 Millionen Franken kostet die Villa, die insgesamt über 25 Räume und Nebenräume verfügt.

Die 17-zimmerige Geschäftsvilla an der Grellingerstrasse 75 befindet sich im Gellertquartier. Das im Jahre 1894 erbaute Herrschaftshaus zieht sich mit seiner Orangerie über mehr als 800 Quadratmeter. Den 2015 fertiggestellten Zitrusgarten ziert ein japanischer Zen-Pavillon. Der Preis wird nur auf Anfrage bekanntgegeben.