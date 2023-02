Gesundheitsdepartement Vogelgrippe in Basel: Zwei tote Wildvögel positiv getestet Bei einem Graureiher und einer Lachmöwe wurde die hochansteckende Vogelgrippe nachgewiesen. Die Bevölkerung wird dazu aufgefordert, bei toten Wildvögeln das Veterinäramt oder die Kantonspolizei zu informieren.

Einer der infizierten Vögel war ein Graureiher. Bild: Archiv bz

Zwei Wildvögel, ein Graureiher und eine Lachmöwe wurden in den letzten zwei Wochen tot aufgefunden. Bei beiden Vögeln sei die hochansteckende Aviäre Influenza (HPAI, Vogelgrippe) nachgewiesen worden, schreibt das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt in einer Medienmitteilung am Mittwochmorgen.

Die Vogelgrippe sei zurzeit in ganz Europa verbreitet. Deshalb sei man auch davon ausgegangen, dass die Grippe infolge des Wintervogelzuges die Schweiz erreichen würde. Auch in anderen Regionen der Schweiz habe es diesen Winter schon Fälle der Vogelgrippe gegeben. Deshalb sei die Schweiz vom 28. November 2022 bis mindestens zum 15. Februar ein Kontrollgebiet.

Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln verhindern

Weiter teilt das Gesundheitsdepartement mit, dass alle Geflügelhalter des Kantons bereits über besondere Vorschriften zum Schutz ihrer Vögel informiert worden seien. Die Absicht der Vorschriften sei, dass Kontakte zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel verhindert werden sollten.

Beim Fund von toten Wildvögeln wird dazu aufgefordert, das Veterinäramt Basel-Stadt oder die Kantonspolizei zu informieren und die Vögel nicht zu berühren.